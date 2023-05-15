烏軍首次歡呼在巴赫穆特取勝

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基抵達倫敦繼續其歐洲之行並推動更多對烏克蘭軍事援助之際，烏克蘭軍隊宣布在巴赫穆特戰場向俄羅斯防線的側翼推進取得勝利。法新社說，這是烏克蘭第一次宣布在巴赫穆特周圍的攻擊取得勝利。但俄羅斯方面也宣稱在巴赫穆特取得戰績。

廣告 繼續瀏覽後續

幾天來，烏克蘭軍隊持續報告正在向烏克蘭東部巴赫穆特的北側和南部推進，那裡是幾個月來戰鬥的中心，也是俄羅斯入侵開始以來最血腥的戰場。據烏克蘭地面部隊指揮官Oleksander Syrsky將軍周一表示，"烏克蘭部隊在巴赫穆特地區推進，是戰鬥以來的第一次成功"。

周日，基輔發誓已經奪回了巴赫穆特郊區北部和南部10多個俄軍陣地"，而在周五，烏軍聲稱已經奪回了巴赫穆特外圍兩公里範圍陣地。

法新社說，但同時，俄羅斯說它正在巴赫穆特城內推進，自去年夏天以來，俄羅斯一直試圖征服該鎮，但付出了巨大的人員損失，在現階段並沒有圍城成功。

此前觀察家們懷疑俄羅斯軍隊能否征服這座城市，對莫斯科的戰略意義而言，普京曾希望在幾次屈辱的挫折後能夠宣稱在巴赫穆特取得勝利。

在戰場上，俄羅斯準軍事組織瓦格納得到了俄羅斯正規軍的支持，儘管瓦格納領導人、商人葉夫根尼-普里戈津經常指責軍方高層沒有給他的手下提供足夠的彈藥來征服巴赫穆特。上周，他甚至指責一些俄羅斯軍隊士兵 陣前"逃跑 "並說防線正在 "崩潰"。俄羅斯國防部周日再次重申，俄軍已經 "擊退了 烏克蘭"對巴赫穆特 "北部和南部 "的所有攻擊。

法新社肯定，跡象表明，對俄羅斯軍隊來說，巴赫穆特陣地情況變得更加複雜。

俄羅斯國防部還在周日宣布，兩名軍事指揮官在戰鬥中死亡，這是莫斯科自開始入侵以來罕見的軍情通報。