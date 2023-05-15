盧甘斯克“LPR 內政部長”被炸成重傷

軍事

歐洲 – 法新社15日報道，在烏克蘭被佔領區的盧甘斯克，“LPR 內政部長”伊戈爾-科內特（Igor Kornet）被炸，目前他在重症監護室里。調查人員說，市中心一個理髮廳發生爆炸，俄羅斯媒體報道說，是有人仍手榴彈炸傷店裡的人。目前已知有7人被炸傷，傷勢不詳。

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負責調查最嚴重罪行的俄羅斯調查委員會在一份聲明中表示，已對謀殺未遂案展開調查。俄方表示，他們有足夠的證據表明，肇事者瞄準的是一名“高官”。

4月2日，聖彼得堡一家咖啡館炸彈爆炸，已知1人死亡；25人被炸傷。著名的俄羅斯民族軍國主義者，軍事博主弗拉德倫·塔塔爾斯基 （Vladlen Tatarsky）當場被炸死。 他是“俄羅斯世界”的代言人之一。據調查人員稱，他們對“使用危險手段殺人”展開了“刑事調查”。

5月6日，俄羅斯衛星通訊社，作家、"公正俄羅斯——為了真理 "黨聯合主席紮哈爾•普里列平( Zakhar Prilepine )的汽車在下諾夫哥羅德州的一條公路上爆炸，司機被炸死，普里列平受傷。

俄羅斯一方調查矛頭對準烏克蘭；烏克蘭官方一直撇清，說他們沒有製造任何爆炸事件。