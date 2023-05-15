澤連斯基訪法

馬克龍：可以考慮培訓烏克蘭飛行員

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French President Emmanuel Macron welcomes Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy at the Elysee Palace in Paris, France, May 14, 2023.
French President Emmanuel Macron welcomes Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy at the Elysee Palace in Paris, France, May 14, 2023. © REUTERS/Christian Hartmann/Pool
作者： 法廣
4 分鐘

歐洲 – 為烏克蘭更好地發起反攻擊退俄軍的侵略，法國總統在電視一台宣布，法國將考慮培訓烏克蘭飛行員。培訓課程會即刻開始，但法國並沒有向烏克蘭提供戰機的打算。

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烏克蘭總統澤連斯基在和法國總統馬克龍會晤時，他們討論了“烏克蘭在軍事上的緊迫需求”。法國承諾向烏克蘭派遣更多輕型坦克和裝甲車，並為該國士兵提供有效使用這些武器的必要培訓。

烏克蘭總統澤連斯基14日周日晚些時候飛往法國，與法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮舉行工作晚宴。

晚宴後，一份聯合聲明稱，法國“將在未來幾周內訓練幾個烏克蘭營，並為他們配備數十輛 AMX-10RC 裝甲車和輕型坦克。”巴黎還重點“努力支持烏克蘭的防空能力”。

法國AMX-10RC車輛具有高速和機動性，使其能夠在戰場上快速移動和改變陣地。烏克蘭國防部長列茲尼科夫將 AMX-10 稱為“飛速轉動的輪子上的狙擊步槍”。

巴黎還將重點“支持烏克蘭的防空能力，以保護其民眾免受俄羅斯的襲擊”。

該聲明還警告稱將加強制裁。

“烏克蘭和法國同意有必要通過進一步的制裁來增加對俄羅斯的壓力，以削弱俄羅斯繼續其非法侵略戰爭的能力。”

澤連斯基抵達後在推特上寫道，“每次訪問，烏克蘭的防禦和進攻能力都會增強。與歐洲的關係得到加強，對俄羅斯的壓力就會加大。”

這次訪問是繼2022年 2 月在法國首都與馬克龍和德國總理朔爾茨會面後，烏克蘭總統自2022年俄羅斯戰爭開始以來的第二次訪問。

 

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