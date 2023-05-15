馬克龍：可以考慮培訓烏克蘭飛行員

澤連斯基訪法

歐洲 – 為烏克蘭更好地發起反攻擊退俄軍的侵略，法國總統在電視一台宣布，法國將考慮培訓烏克蘭飛行員。培訓課程會即刻開始，但法國並沒有向烏克蘭提供戰機的打算。

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烏克蘭總統澤連斯基在和法國總統馬克龍會晤時，他們討論了“烏克蘭在軍事上的緊迫需求”。法國承諾向烏克蘭派遣更多輕型坦克和裝甲車，並為該國士兵提供有效使用這些武器的必要培訓。

烏克蘭總統澤連斯基14日周日晚些時候飛往法國，與法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮舉行工作晚宴。

晚宴後，一份聯合聲明稱，法國“將在未來幾周內訓練幾個烏克蘭營，並為他們配備數十輛 AMX-10RC 裝甲車和輕型坦克。”巴黎還重點“努力支持烏克蘭的防空能力”。

法國AMX-10RC車輛具有高速和機動性，使其能夠在戰場上快速移動和改變陣地。烏克蘭國防部長列茲尼科夫將 AMX-10 稱為“飛速轉動的輪子上的狙擊步槍”。

巴黎還將重點“支持烏克蘭的防空能力，以保護其民眾免受俄羅斯的襲擊”。

該聲明還警告稱將加強制裁。

“烏克蘭和法國同意有必要通過進一步的制裁來增加對俄羅斯的壓力，以削弱俄羅斯繼續其非法侵略戰爭的能力。”

澤連斯基抵達後在推特上寫道，“每次訪問，烏克蘭的防禦和進攻能力都會增強。與歐洲的關係得到加強，對俄羅斯的壓力就會加大。”

這次訪問是繼2022年 2 月在法國首都與馬克龍和德國總理朔爾茨會面後，烏克蘭總統自2022年俄羅斯戰爭開始以來的第二次訪問。