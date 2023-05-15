G7或推更嚴厲制裁俄羅斯方案

G7/俄羅斯/烏克蘭

世界工業七國集團 (G7) 領導人在日本舉行的峰會上按日程討論加強對俄羅斯的制裁，新的措施旨在能源和出口方面打擊幫助莫斯科的戰爭努力。日本官員透露會議獲得共識。此前歐洲聯盟推出第11輪制裁俄羅斯方案，打擊暗助俄羅斯規避制裁，全球眾多企業遭點名列入制裁。G7顯示同步加強跟進立場。

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據路透社報道稱，世界工業七國集團領導人針對俄羅斯能源和貿易採取新的制裁措施。知情人士說，領導人在 5 月 19 日至 21 日的會議上宣布的新措施將針對涉及第三國的逃避制裁，並試圖破壞俄羅斯未來的能源生產並遏制支持俄羅斯軍方的貿易。

另外，美國官員還預計 G7 成員將同意調整他們的制裁方式，以便至少對某些類別的商品實施自動禁止所有出口，除非它們在獲批準的豁免項目清單上。

拜登政府此前曾敦促 G7 盟友加強制裁。

該報道稱，這一變化可能會使莫斯科更難找到制裁製度中的漏洞。

七國集團領導人聯合聲明的具體措辭仍有待談判和調整後在峰會期間發布。G7 包括美國、日本、加拿大、法國、德國、意大利和英國。

七國集團領導人對俄羅斯採取行動之際，烏克蘭的西方盟友正在尋找新的方法來加強對俄羅斯的限制性制裁，從出口管制到簽證限制和石油價格上限，這給俄羅斯總統普京施加了壓力，但並未停止全面制裁。

一些美國盟友反對廣泛禁止貿易，並提出逐類豁免的妥協想法。

烏克蘭在西方武器和現金的支持下，預計將在未來幾周內發起大規模反攻行動，試圖從俄羅斯軍隊手中奪回東部和南部的大片土地。

烏克蘭總統澤連斯基連日在歐洲與教皇弗朗西斯以及法國、意大利和德國的領導人會面。官員們表示，預計他將在七國集團領導人廣島峰會期間以虛擬或面對面的方式向他們發表講話。

路透社說，俄羅斯前總統梅德韋傑夫上個月表示，七國集團禁止向俄羅斯出口的舉措將導致莫斯科終止一項黑海穀物協議，該協議使烏克蘭的重要穀物出口成為可能。戰後的糧食安全預計也將成為七國集團的主要議題。