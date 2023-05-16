歐洲委員會罕見峰會：為烏克蘭伸張正義向俄羅斯索賠

歐洲委員會/俄羅斯

在將俄羅斯開除一年之後，歐洲委員會46個成員國的領導人16日下午在冰島舉行峰會，表明他們為烏克蘭團結一致反對俄羅斯發動侵略戰爭。德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、英國首相蘇納克和意大利總理梅洛尼，這四個人從上周六開始輪流接待烏克蘭總統澤連斯基訪問，他們將在冰島領導歐洲大家庭會議，向俄羅斯索要戰爭賠償。

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據法新社說，歐洲委員會46個成員國峰會是這個泛歐組織近75年歷史上的第四次峰會，今年卻是旨在增加追究俄羅斯對入侵烏克蘭所造成的破壞和罪行的刑事責任的方法。

在烏克蘭總統澤連斯基不在場的情況下，澤連斯基將通過視頻會議發言，完成他已經去過的羅馬、柏林、巴黎和倫敦的歐洲之旅，這也是會議組織者長期以來所希望的。

周一，烏克蘭總統在推特上宣布他要 "回家"，並承諾在他的國家準備對俄羅斯軍隊進行反擊時獲得"強大的新武器"援助。

當俄羅斯發出儘管傷亡慘重但仍要打持久戰的信號時，歐洲正試圖表明它團結一致地站在基輔一邊。烏克蘭宣布要反攻，歐洲說，無論反攻的結果如何，但預計對堅固的俄羅斯陣地的攻擊還是困難的。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周一說：只要需要，我們就會繼續支持烏克蘭。而且，她承諾，"如果沒有烏克蘭，就不會有烏克蘭真正和平。

但是，此時基輔擔心，如果它不能迅速取得它所希望的軍事勝利，烏克蘭將被其盟友推到與莫斯科談判的桌前。

冰島峰會的組織者希望近24小時的峰會能夠產生 "切實的結果"，這促使和平的雷克雅未克從國外調來警察增援維安。特別是，在國際刑事法院（ICC）宣布對俄羅斯總統普京發出逮捕令兩個月後，將啟動俄羅斯入侵造成的 "損失登記"。

據馮德萊恩說，該登記冊將是 "俄羅斯賠償的第一個重要步驟"，她和歐洲其他國家一樣，主張為烏克蘭的戰爭罪行設立一個特別法庭，該法庭可能設立在海牙。

馬克龍、蘇納克和朔爾茨周二晚些時候都在雷克雅未克發表講話，預計他們將對這項倡議表示支持，該倡議也得到了美國的支持。

據法國總統府愛麗舍宮說，歐洲領導人的圓桌會議和隨後的晚宴應明確 "歐洲委員會如何積極幫助作為這個偉大的歐洲民主大家庭的成員烏克蘭。"法國總統將捍衛一個 "團結在一起 "的歐洲。

俄羅斯在2022年3月之前是歐洲委員會的成員，這是一個罕見的歐洲或西方論壇式組織，它與北極理事會（莫斯科也被逐出該理事會）和歐安組織（歐洲安全與合作國際組織）相輔相成。

由於入侵烏克蘭，俄羅斯被禁止與會歐洲委員會。

除了歐盟的27個成員國之外，歐洲委員會的法律區域，總人口為6.75億，還包括大約20個其他國家，包括土耳其和英國。它最出名的機構是歐洲人權法院（ECHR）。

據法新社，儘管歐洲委員會顯示很團結，但它也不是沒有裂痕。這次峰會也嘗試將使阿塞拜疆和亞美尼亞這兩個處於衝突中的國家走到一起。

英國參加峰會長期以來一直存在疑問，它經常對歐洲人權法院提出異議，認為它對英國更嚴厲的移民政策構成了過度的障礙。

據雷克雅未克當地消息，會議還將討論 "歐洲的民主反彈 "以及人工智能的突破等熱點問題。

法新社強調，這次峰會是在周五在日本開始的七國集團峰會之前舉行的，馬克龍、蘇納克、朔爾茨和梅洛尼都將在G7峰會上與美國總統拜登等人會面。