烏克蘭再報捷稱攔下6枚高超音速匕首導彈

烏克蘭/俄羅斯/高超音速匕首導彈

2023年5月16日凌晨，烏克蘭基輔城市上空出現一枚導彈遭攔截爆炸，這是俄羅斯的導彈攻擊，但遭遇烏克蘭防空部隊反擊。

烏克蘭國防部長Oleksiy Reznikov今天報告戰果，宣布攔截6枚俄羅斯高超音速匕首導彈。此前烏克蘭至少攔截10枚這種類型的武器。烏克蘭軍方使用美國先進的愛國者型防空系統，擊毀設計為不可能遭空中攔截擊毀的高超音速導彈。未知俄羅斯尚有多少高超音速導彈可以投放到侵略烏克蘭戰場。

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據法新社報道稱，俄羅斯軍隊昨夜今晨再次對烏克蘭首都以及其他城市發動導彈襲擊。烏克蘭軍隊在對基輔的防空反擊中，據報攔截6枚高超音速匕首型Kinjal導彈。

據烏克蘭國防部長Oleksiy Reznikov今天周二宣布，烏軍在針對俄軍對基輔的一次新的夜襲防空守衛中，擊落了六枚俄羅斯Kinjal高超音速導彈。此前俄羅斯警告這種類型的武器很難被攔截。

據烏克蘭國防部長稱，"烏克蘭空軍又一次取得了令人難以置信的成功！昨晚我們天空保衛者取得了勝利！昨晚，我們天空的保衛者擊落了6枚俄羅斯Kinjal高超音速導彈和12枚其他型類導彈。"

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫是在Twitter上發表如上捷報。

消息沒有提及烏克蘭軍方是否使用地對空防空導彈擊毀俄羅斯高超音速導彈。