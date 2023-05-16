英國前首相特拉斯抵台訪問

台灣/英國/特拉斯

英國前首相特拉斯（Liz Truss）下議員應於今天晚間6時半抵台訪問。對於部分輿論指特拉斯訪問對台灣沒有益處，外交部今天重申歡迎，並表示特拉斯是台灣長期友人，外交部甚為重視，接待規格及行程安排也都會反映對訪賓的重視。

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據自由時報今天報道稱，英國前首相特拉斯今晚抵台，台灣外交部長吳釗燮代表政府接機。中央社消息稱，英國前首相特拉斯今晚搭機抵台訪問，她在桃園國際機場發表談話表示，此刻台灣正面臨前所未有的威脅，很高興能來台，在自由的前線和台灣政府及民眾一同努力。

據吳釗燮表示，專制中國持續威脅民主台灣，“我們需要世界各地的民主國家與我們站在一起”。特拉斯的來訪讓台灣人民放心，了解到我們並不孤單，“我們準備好歡迎她強而有力的話語和支持”。

特拉斯今起展開為期5天訪問。這是繼英國前首相撒切爾夫人於1992年、1996年訪台後，暌違27年再有英國前首相訪台。

據自由時報稱，台灣國內有輿論批評特拉斯訪台只會讓台灣處境更為艱困，英國國內也有同黨議員批評特拉斯訪問只是“網紅外交”，台灣外交部發言人劉永健今天在外交部例會對此表示，特拉斯前首相是台灣的長期友人，她在擔任外相期間，去年4月發表英國外交政策演說中首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，去年6月北約峰會期間也表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全。

據該報引述劉永健重申強調，外交部感謝特拉斯前首相對於台灣的支持以及深厚友誼，對其來訪表示誠摯歡迎。這是時隔27年又有英國首相級友人來訪，外交部甚為重視，接待規格及行程安排也都會反映外交部對訪賓的重視。