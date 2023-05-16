莫斯科否認六枚高超音速導彈被擊落

軍事

歐洲 – 烏克蘭5月16日稱，在一晚上擊落了18枚俄羅斯的導彈，其中包括六枚俄羅斯匕首高超音速導彈“Kinzhal” 。莫斯科此前曾稱該超級武器是不可阻擋的。16日晚，莫斯科正式否認基輔關於六枚被擊落的俄羅斯 Kinjal 高超音速導彈的說法。

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烏克蘭軍方16日指稱，俄羅斯於夜間朝烏克蘭發射的18枚導彈、6架伊朗制見證者（Shahed）無人機及3架無人偵察機都被擊落，但烏克蘭軍方未闡明俄羅斯對基輔發射的數量。

烏克蘭軍方還指稱，擊落的導彈包括6枚從飛機發射的“匕首”極音速導彈，9枚從黑海船艦發射的巡航導彈（Kalibr），以及3枚伊斯坎德爾（Iskander）陸基導彈。

烏克蘭空軍6日曾表示，俄羅斯軍隊發射導彈攻擊基輔，烏克蘭則使用愛國者（Patriot）防空系統首度擊落俄國“匕首”極音速導彈。

“匕首”極音速導彈是俄羅斯總統普京於2018年公布的6種“下一世紀”武器之一，當時普京宣稱匕首導彈不會被世界上任何防空系統擊落。

不過，在烏克蘭獲取至少兩套美製愛國者防空系統後，戰事已出現變化，這些系統一套是德國提供，一套是美國交付，這使得烏克蘭得以攔截更現代的俄國導彈，例如“匕首”極音速導彈。