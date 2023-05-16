韓國總統尹錫悅會見到訪的烏克蘭第一夫人

烏克蘭/韓國/澤連斯卡婭

韓國總統室發言人李度運16日表示，總統尹錫悅當天在龍山總統府接見烏克蘭總統夫人葉蓮娜·澤連斯卡婭，雙方討論援助烏克蘭議題。消息稱，尹錫悅夫人金建希也另同澤連斯卡婭會面交談。

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據韓聯社今天報道稱，韓國總統尹錫悅16日在首爾龍山總統府接見了到訪的烏克蘭總統夫人葉蓮娜·澤連斯卡婭。澤連斯卡婭此次以烏克蘭總統特使身份訪韓。

總統室發言人李度運當天在簡報中介紹，尹錫悅向澤連斯卡婭轉達了韓國及韓國國民對烏克蘭的堅定支持，並對遇難者家屬和烏克蘭國民表示慰問。尹錫悅強調，任何情況下都無法容忍對無辜生命和婦女兒童使用武力和實施非人道行為。韓方高度評價澤連斯卡婭向國際社會講述烏克蘭的戰爭慘狀，以及為求援所付出的努力。

澤連斯卡婭表示，烏方對全球化國家韓國給予的支持和人道主義援助表示感謝，希望韓國今後也能在力所能及的領域擴大對烏援助。她還提出，希望韓方向烏方援助地雷探測和掃除設備、急救車等非殺傷性軍事設備，韓國企業積極參與包括高麗人聚集區赫爾松市在內的烏克蘭重建工作。尹錫悅對此回應稱，韓方將與北大西洋公約組織（NATO）成員國和國際社會緊密合作，積極支援烏克蘭國民。

韓聯社稱總統室方面當天答記者問時表示，澤連斯卡婭未請求韓方對烏援助殺傷性武器，她還表示非常理解韓方在提供軍事援助方面的困難。總統室表示，澤連斯卡婭當天似乎未邀請尹錫悅夫婦訪烏，若烏方今後以非官方形式表明邀請之意，政府將酌情予以回應。

澤連斯卡婭之前在接受韓聯社書面採訪時就是否有意邀請尹錫悅夫婦訪韓的提問表示，這是當然，烏克蘭隨時都在等待朋友們，尹總統訪烏將展現韓方對烏克蘭抗爭的支持。