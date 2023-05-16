馬克龍：估算烏戰損失 為賠償鋪路

戰爭賠償

歐洲 – 5月16日，歐洲領導人將在冰島舉行為期兩天的峰會，旨在表達他們對烏克蘭和民主制度的支持，以及如何向俄羅斯索賠。法國總統馬克龍還建議說把對俄羅斯入侵造成的戰爭損失估算出來，並設法在烏克蘭設立百個心理健康中心。

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意大利總理梅洛尼、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、英國首相蘇納克前幾天輪流接待烏克蘭總統澤連斯基，他們都會出席這次會議，澤連斯基也將通過視頻會議發言。

根據路透社看到的會議最終聲明草案，歐洲委員會將批准一項新的“損害登記”（Register of Damages），來記錄因俄羅斯入侵而造成的損害、損失相關的證據和索賠機制。

法新社報導，歐盟委員會主席馮德萊恩說，該登記冊將是“俄羅斯賠償的第一個重要步驟”，歐洲很多國家主張設立一個特別法庭，審判俄羅斯的侵略行為。兩個月前，國際刑事法院（ICC）宣布對俄羅斯總統普京發出逮捕令。

冰島組織者表示，這次會議將是一個機會，可以通過“具體措施”來支持烏克蘭，並針對民主制度面對的新威脅。

除了歐盟的27個成員國之外，歐洲委員會還包括19個其它國家，如土耳其和英國，總人口為6.75億，該組織最出名的機構是位於斯特拉斯堡的歐洲人權法院（ECHR），歐洲公民可以把侵犯人權的政府告上法庭。

俄羅斯在去年2月入侵烏克蘭後的第二天，就被歐洲委員會暫停了其成員資格，隨後被開除。土耳其也因為侵犯人權，面臨可能被歐洲委員會開除的命運。