俄高超音速導彈遭烏軍攔截案 俄羅斯調查導彈科學家叛國罪：吹噓過頭還是泄露機密？

俄羅斯/烏克蘭/高超音速

俄羅斯總統普京吹噓說，俄羅斯是高超音速導彈的全球領導者，該導彈能夠以高達 10 馬赫（12,250 公里/小時）的速度飛行可以躲避敵人的防空系統。但是周二，烏克蘭表示已在一夜之間銷毀了六枚高超音速導彈，儘管俄羅斯對此表示異議，但是美國的愛國者導彈防禦系統擊毀攔截高超音速導彈越來越是事實，至此，烏克蘭稱攔截至少9枚高超音速導彈。俄羅斯今天指控俄羅斯導彈科學家有叛國罪嫌疑。

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俄羅斯稱高超音速導彈科學家面臨“非常嚴重”的叛國指控。據路透社今天引述克里姆林宮周三表示，三名從事高超音速導彈技術研究的俄羅斯學者面臨“非常嚴重的指控”，對他們的叛國罪調查已在俄羅斯科學界引起警覺。

克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫說，他知道有西伯利亞科學家為這些人辯護的一封公開信，但此案是安全部門的事。

在周一發表的這封辯護信中，Anatoly Maslov、Alexander Shiplyuk 和 Valery Zvegintsev 的同事堅稱他們清白，並表示這種起訴威脅，會對俄羅斯科學造成嚴重損害。辯護稱，“我們知道他們每個人都是愛國者和體面的人，他們沒有能力做調查當局懷疑他們的叛國事情。”

俄羅斯總統普京吹噓說，俄羅斯是高超音速導彈的全球領導者，能夠以高達 10 馬赫（12,250 公里/小時）的速度飛行可以躲避敵人的防空系統。多年前的高超音速學術會議通告顯示，被捕的科學家經常參加其中。

2012 年，馬斯洛夫和希普柳克在法國圖爾的一次研討會上展示了高超音速導彈設計實驗的結果。2016 年，這三人都是題為“俄羅斯 ITAM 空氣動力學研究高超音速短期設施”一書章節的作者。他們在 ITAM（位於新西伯利亞的 Khristianovich 理論與應用力學研究所）的同事的公開信中說，科學家們在國際論壇上展示的材料已經過反複檢查，以確保它們不包含受限保密信息。

公開信稱，這個案例表明“任何文章或報告都可能被拿來導致叛國罪的指控”。“在這種情況下，我們不僅擔心同事的命運。我們只是不知道如何繼續做好我們的工作。”

這封信還引用了另一位西伯利亞科學家德米特里·科爾克(Dmitry Kolker)的案例，他去年因涉嫌叛國罪被捕，儘管他患有晚期胰腺癌，但仍被強迫飛往莫斯科。兩天後，這位激光專家 Kolker 去世了。

路透社稱，當被問及這封信時，克里姆林宮發言人佩斯科夫說：“我們確實看到了這種呼籲，但俄羅斯特種部隊正在處理此事。他們正在做他們的工作。這些是非常嚴重的指控。”