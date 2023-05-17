巴赫穆特：烏軍外圍進擊 俄軍佯攻市內

烏克蘭/俄羅斯/巴赫穆特

烏克蘭軍隊再報戰績，攻佔俄羅斯軍隊圍打巴赫穆特陣地20多平方公里土地。近期烏軍與俄軍在當地拉鋸戰戰況，顯示烏軍擺脫俄羅斯軍隊與僱傭軍瓦格納聯手圍打的逆境，轉而反擊，不僅在市區陣地戰有進展，對外圍攻佔也多次告捷。

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法新社今天引述烏克蘭官方消息，烏軍在最近幾天從俄羅斯軍隊手中奪回了被摧毀的巴赫穆特鎮周圍20平方公里的土地，該鎮是烏克蘭東部領土數月來戰鬥的中心，遭戰爭轟炸已被摧毀成焦土，但烏軍立誓要將俄軍在此置於死地。

烏軍在一夜之間攔截了大量俄羅斯導彈。烏克蘭並得到了英國的支持，從歐洲盟友那裡獲得F-16戰鬥機許諾，這是它幾個月來一直要求的西方戰鬥機，以對抗俄羅斯，但一直未果。唐寧街周二在英國首相蘇納克與荷蘭首相馬克-呂特在冰島舉行的歐洲委員會峰會上會面後表示，倫敦希望建立一個 "國際聯盟"，幫助烏克蘭獲得F-16戰鬥機。

法新社說，這些聲明是在巴赫穆特戰役中烏軍告捷時發布的。烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾說："最近幾天，我們的部隊已經解放了巴赫穆特北部和南部約20平方公里的地區。

然而，烏克蘭總統澤連斯基周一強調，這還不是基輔幾個月來一直準備的期待已久的反攻，烏克蘭軍隊為此需要更多準備時間。

據甘娜-馬里亞爾補充說，俄羅斯軍隊正在繼續向巴赫穆特市內推進，"用大炮完全摧毀了該城鎮"。

據瓦格納的負責人葉夫根尼-普里戈津在一段錄音中證實："今天，瓦格納的部隊前進了200米，佔領了11.3萬平方米的城區區域。