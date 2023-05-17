李輝抵烏克蘭多時 還沒有見到澤連斯基 下午也許？

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中國派來討論 "政治解決 "烏克蘭遭侵略戰爭衝突的中國特使李輝周三在基輔可能見到烏克蘭總統澤連斯基。一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員告訴法新社，烏克蘭總統和李輝之間今天下午有可能進行會晤。澤連斯基則預計這次李輝的訪問將讓看到中國或利用對俄羅斯的影響力。

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自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，與李輝的這次交流將是澤連斯基與中國高級官員之間的第一次對話。澤連斯基鼓勵北京對普京施加壓力。

據北京方面稱，歐亞事務特別代表、前中國駐莫斯科大使李輝預計將在歐洲之行中討論烏克蘭衝突的 "政治解決 "問題，他還將經過波蘭、法國、德國和俄羅斯。

法新社說，中國作為莫斯科的親密夥伴，還從未公開譴責過俄羅斯的侵略戰爭。

北京在2月提出了一個結束戰爭的12點計畫，西方對此持懷疑態度，中國國家主席習近平在3月訪問莫斯科，象徵性地支持普京反對西方。

俄羅斯官方的塔斯社周二晚間援引俄羅斯副外長安德烈-魯登科的話說："本月底，李輝會來找我們。"但他沒有給出確切的日期。他說：“我們的想法是中國讓這些國家了解中國在烏克蘭的解決政策建議，並聽取有關對話者的意見和評論。”

法新社說，李輝對基輔的這次訪問是在澤連斯基的歐洲之行後進行的，在此期間，烏克蘭得到承諾獲提供發動重大反攻所需的新武器。澤連斯基報告在幾個方面有斬獲，包括防空導彈、攻擊型無人機、裝甲車......。-他並在要求交付西方戰鬥機方面取得了進展，這是基輔近15個月來的連續要求。

據法國總統馬克龍宣布，法國將很快開始培訓烏克蘭飛行員，英國和荷蘭在周二晚上表示，他們希望建立一個 "國際聯盟"，向烏克蘭軍隊提供美國F-16戰鬥機。

除了波蘭和斯洛伐克已經提供的蘇聯米格機之外，也承諾向基輔派遣西方飛機，對烏克蘭來說這是一個不可否認的額外支援收穫。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在被問及西方新的武器交付時說，他可以看到流向烏克蘭的武器和彈藥正在增加，提供的戰術和技術武器的水平也在增高。

李輝與烏克蘭接觸時，烏克蘭在戰場上也報告新的戰績，烏克蘭周二首次公布最近幾天在東部城鎮Bakhmut周圍取得的成果，烏克蘭正在其側翼推進。

烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾說："在過去的幾天里，我們的部隊已經解放了巴赫穆特北部和南部約20平方公里的地區"。但這次局部攻勢似乎並不是基輔幾個月來承諾的大舉進攻，澤連斯基最近說他的軍隊 "需要更多時間"。

俄羅斯則聲稱在巴赫穆特取得了進一步的進展，在經歷了一系列恥辱性的挫折之後，它希望能夠征服這個現在被蹂躪的城鎮。然而，據觀察家們說，這樣的佔領對戰爭進程的戰略意義不大，特別是如果該城市將被烏克蘭軍隊打開的話。