法媒：北約不能再承受烏克蘭成員資格問題的失敗

烏克蘭/北約/俄羅斯

烏克蘭遭受俄羅斯侵略戰爭肆虐超過15個月。烏克蘭申請加入歐盟與北約均受制肘，除了機制約束，更有投鼠忌器的擔心。烏克蘭雖然曾經獲得大國輕率的承諾，但安全保證在普京的槍炮下灰飛煙滅，甚至可恥地遭抵賴與否認。評論稱，無論接下來烏克蘭戰爭進展如何，烏克蘭只要國家存在一天，她的安全保障只有一個前途，那就是加入北約獲得真正的保護。為此，世界報撰文稱，北約不能再承受烏克蘭成員資格問題的失敗。

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據世界報稱，2008年，在布加勒斯特舉行的大西洋聯盟峰會以災難性的妥協告終，決議將烏克蘭和格魯吉亞晾在了一邊。

該報認為，在普京的俄羅斯與大西洋聯盟國家關係的曲折歷史中，有一個插曲作為一個關鍵時刻現在凸顯再現：2008年4月2日至4日在布加勒斯特舉行的北約峰會，議程上的一個爆炸性項目壟斷了聚集在羅馬尼亞首都的領導人的精力：烏克蘭和格魯吉亞的加入北約問題。

在支持兩國加入的美國總統布什與反對上述兩國加入的德國總理默克爾和法國總統薩科齊之間的荷馬史詩般舌戰結束後，達成了一個蹩腳的妥協：這兩個國家註定要成為北約的成員，但不是那時，而是有一天。究竟是哪一天，日子沒有被指明。

15年後，在7月11日和12日在維爾紐斯舉行的一次新的峰會上，這個問題又被提了出來，但背景卻大不相同。烏克蘭和格魯吉亞不僅都沒能加入北約，而且都被俄羅斯入侵了。烏克蘭的戰爭正在肆虐。北約會議當時的主角已經不在，只有普京，他仍在那裡，仍在揮軍。

布加勒斯特的幽靈籠罩在維爾紐斯峰會上。不可避免地，這個問題困擾着歐洲這一地區的人們：如果烏克蘭是北約成員，俄羅斯總統還敢於入侵烏克蘭嗎？愛沙尼亞總理卡亞-卡拉斯絲毫沒有猶豫："征服愛沙尼亞會比進攻烏克蘭容易得多。"她在接受《世界報》採訪時解釋說。如果俄羅斯沒有攻擊我們，那是因為我們在北約里！

世界報引述愛沙尼亞總理卡亞-卡拉斯強調，烏克蘭的成員資格是唯一的和平保證出路。