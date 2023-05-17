烏軍稱使用美國愛國者導彈防禦系統好好的 攔截俄軍高超音速導彈建大功

烏克蘭/俄羅斯/愛國者導彈防禦系統/高超音速導彈

烏克蘭今天澄清俄羅斯關於在基輔摧毀一個愛國者防空導彈系統的說法，強調美國的防禦系統工作良好，正在監視空中防衛。烏克蘭軍隊用美國導彈防禦系統攔截俄羅斯高超音速導彈。

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據烏克蘭空軍發言人尤里-伊格納特告訴法新社：“別擔心，愛國者一切正常。愛國者正在執勤，它在工作，一切都好好的。”

然而，他說他不評論關於該系統已被損壞，但未被完全摧毀的新聞報道。

周二，俄羅斯軍隊說，它在高超音速以及金佳爾導彈實施的高精度打擊中，摧毀了一枚愛國者防空導彈。

烏克蘭否認了俄羅斯的這些說法，說它已經攔截了俄羅斯周一晚上對烏克蘭境內發射的所有導彈。

烏克蘭在4月中旬宣布已經收到了第一批美國愛國者防空系統，這是拜登在去年12月烏克蘭總統訪問華盛頓期間向澤連斯基做出的承諾。

5月初，基輔說首次在基輔上空使用愛國者系統擊落了一枚俄羅斯高超音速的Kinjal導彈。

該系統幫助烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯的攻擊，基輔一直保證它將 "防禦性地 "使用這些武器，而不是打擊俄羅斯領土。

俄羅斯總統普京說，他的軍隊將找到一種 "解藥"，繞過美國這個先進的防禦系統，繼續打擊烏克蘭。