美日加以及歐洲絕大部分國家簽約：向俄羅斯索要侵略烏克蘭戰爭賠償並追責

歐洲委員會/俄羅斯/索賠/追責

歐洲委員會今天在冰島舉行的會議上宣布，世界工業7國集團非歐洲成員國美國、日本、加拿大和幾乎所有歐洲國家周三簽署了一份俄羅斯入侵烏克蘭造成的戰爭損失登記冊，這是要求俄羅斯賠償和對俄羅斯侵略烏克蘭提起訴訟的前奏。

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歐洲委員會該泛歐組織的國家元首和政府首腦峰會上16日宣布，該登記冊旨在作為要求莫斯科對成千上萬的受害者和數十億歐元的破壞進行賠償的第一步。歐洲委員會秘書長馬里亞-佩伊西諾維奇-布里奇在峰會第二天說："截至周三上午，我們有大約40個成員國已經簽署，還有三大洲的所有世界工業七國集團國家。

法新社說，著名的歐洲人權法院法律機構的負責人說："我們想要建制以受害者為中心的司法。"他稱讚這是 "必要和緊迫的第一步"。

追責與索賠的倡議得到了該組織主席國冰島國的支持，旨在表明 "為烏克蘭伸張正義 "正在向前推進，而針對入侵期間犯下的戰爭罪設立特別法庭的前景仍然遙遠。

歐盟也與包括法國在內的大多數成員國一起簽署了協議。據歐洲委員會稱，一個歐盟成員國保加利亞以及瑞士和安道爾正在敲定協議與本國的內部程序，以簽署協議。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二晚間在峰會開幕式上通過視頻會議說：沒有正義就沒有可靠的和平。

烏克蘭是歐洲委員會的成員，在俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭後，歐洲委員會於2022年3月將俄羅斯剔除在外。基輔熱烈歡迎登記冊的建立，該登記冊將像國際刑事法院（ICC）一樣機構總部設址在海牙（荷蘭）。

該登記冊時間程序最初設定為三年，用於收集受害者的投訴，並記錄任何人員或物質損失。

法新社引述歐洲委員會在一份聲明說：“它為俄羅斯侵略受害者的全面國際賠償機制鋪平了道路。”烏克蘭