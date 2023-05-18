俄羅斯再舉導彈無人機群轟 烏軍稱基本全遭空中擊落

俄羅斯/烏克蘭/導彈攔截

俄羅斯侵烏軍隊昨夜今晨再度對烏克蘭各地施發導彈與無人機攻擊。據烏克蘭今天報告，烏軍已經擊落了一夜之間針對基輔和幾個地區的幾乎所有俄羅斯導彈。俄羅斯新的襲擊是否動用高超音速導彈，沒有確切消息證實。

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烏克蘭稱全部擊落俄羅斯昨夜今晨襲擊烏克蘭多地的導彈。消息並報告在烏克蘭南部城市敖德薩被導彈爆炸引起一人死亡。

法新社說，俄羅斯5月以來加大對烏克蘭轟炸打擊。俄羅斯自本月初以來針對首都的第九輪導彈襲擊，正值基輔表示它正在完成將俄羅斯人趕出烏克蘭領土的重大攻勢的準備工作之際。

在這次最新的夜襲中，烏克蘭軍隊稱成功摧毀了33個空中目標，其中包括29枚導彈和4架無人機！烏克蘭空軍司令米科拉-奧列赫丘克說，俄羅斯發射了30枚導彈。

基輔的民事和軍事管理部門說，自5月初以來，俄羅斯的攻擊 "在力量、強度和種類方面都是前所未有的"。消息說，俄羅斯戰略轟炸機從裏海地區發射了巡航導彈，偵察無人機在首都上空飛行。但基輔空域的所有敵方目標都被發現並摧毀。

基輔市市長維塔利-克里琴科說，一家企業在碎片落下後發生火災，但沒有人員傷亡的報道。軍隊發言人說，在黑海港口敖德薩，一個工業場所遭到襲擊，有一人死亡，兩人受傷。軍隊還報告了在該國中部文尼察地區的 "巡航導彈 "襲擊，當地媒體報告了在再往西約100公里的赫梅利尼茨基發生的爆炸。

俄羅斯指控烏克蘭製造破壞。據俄羅斯當局稱，一列運載糧食的貨物列車在俄羅斯早前吞併的克里米亞出軌，但沒有造成任何傷亡。當地鐵路部門在一份聲明中說，這一事件是 "第三方 "的行為造成的，這種委婉的說法似乎指的是破壞行為，這一指控說法在5月初與烏克蘭接壤的俄羅斯地區的脫軌事件中也使用過。一位俄羅斯議會官員還提到了一個爆炸裝置的爆炸。