教皇方濟各也欲派特使斡旋烏克蘭遭侵戰爭？

梵蒂岡/烏克蘭/方濟各

天主教網站周四報道，教皇弗朗西斯希望派遣個人和平特使到烏克蘭總統和俄羅斯總統那裡，試圖促成戰爭停火。梵蒂岡此前沒有說過有什麼斡旋的具體計畫。

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最新的消息稱，羅馬天主教皇希望派遣和平特使前往莫斯科基輔。路透社今天引述專門研究梵蒂岡新聞並擁有良好記錄的 Il Sismografo 表示，這是弗朗西斯上個月從匈牙利返回時隱晦談到的“使命” 。

據梵蒂岡新聞網站稱，博洛尼亞紅衣主教馬泰奧·祖皮計畫前往基輔與烏克蘭總統澤連斯基會談，梵蒂岡東方教會部門負責人克勞迪奧·古格羅蒂大主教則前往莫斯科與俄羅斯總統普京會面。

消息說，兩位總統都同意會見教皇特使，但沒有援引消息來源或提供細節。

梵蒂岡發言人馬泰奧布魯尼表示，他對這該消息沒有評論，但向記者指出梵蒂岡國務卿紅衣主教彼得羅帕羅林最近的評論，“現在是主動在烏克蘭創造公正和平的時刻”。

路透社說，如果派遣特使，這將與已故教皇約翰保羅二世的姿態相同，他曾在 2003 年派遣高級代表前往華盛頓和巴格達，試圖阻止伊拉克戰爭的爆發，但沒有成功。

烏克蘭總統澤連斯基上周六在梵蒂岡會見了教皇弗朗西斯，但在事後的評論中，他似乎淡化了教皇調解的可能性。澤連斯基在意大利電視台上說，“儘管尊重尊者，我們不需要調解人，我們需要公正的和平......普京只會殺人。我們不需要與他進行調解。”

4 月 30 日，方濟各從匈牙利旅行回來，就梵蒂岡參與試圖結束戰爭的使命發表了一個微妙但令人費解的評論。他對記者說：“現在有一項任務正在進行中，但還沒有公開。公開時，我會透露。” 基輔和莫斯科當時都表示對此一無所知。

但梵蒂岡在澤連斯基訪問當天發表的聲明沒有提及任何此類任務，澤連斯基說他要求教皇支持基輔自己的和平計畫，該計畫要求恢復烏克蘭的領土完整、俄羅斯軍隊撤離和停止敵對行動。