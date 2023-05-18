烏克蘭總統府就李輝斡旋發吹風會消息

烏克蘭/中國/李輝

據烏克蘭總統府5月18日發布的公告稱，應總統澤連斯基指示，烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）向中國政府歐亞事務特別代表李輝率領的中國政府代表團介紹了當前烏安全形勢。烏官方說，“烏克蘭對中國參與烏克蘭和平方案的實施很感興趣。” 烏克蘭總統府官方文告沒有提及澤連斯基與李輝未來會見的議題。

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據烏總統府發表的官方新聞稿，葉爾馬克感謝中方對烏克蘭主權和領土完整的支持。他強調，烏克蘭尊重《聯合國憲章》規定的其他國家邊界不可侵犯性。

葉爾馬克強調，“烏克蘭為抵禦無端入侵我國領土的侵略者，完全在國際法和《聯合國憲章》的框架內行事。” 據他介紹，烏克蘭尋求建立可持續和公正的和平，恢復烏克蘭領土完整，正如“烏克蘭和平方案”（Ukrainian Peace Formula）所設想的那樣。

葉爾馬克和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）詳細介紹了澤連斯基的“和平方案”的10點提議。據葉爾馬克說，由於侵略發生在烏克蘭領土上，烏克蘭的和平計畫包含對這場戰爭帶來的所有挑戰的全面回答。

葉爾馬克強調說：“我們對中國參與‘烏克蘭和平方案’的實施很感興趣。”

據烏方介紹，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）、總統辦公廳副主任馬紹維茨（Roman Mashovets）向中國政府代表團介紹了前線形勢、敵方損失和近期俄羅斯對烏民用基礎設施的大規模導彈襲擊以及他們造成的平民傷亡。

烏克蘭議會人權事務專員魯比內茨（ Dmytro Lubinets ）談到了俄羅斯關押的烏克蘭戰俘，包括平民和軍人。他通報了侵犯平民和軍人權利的情況，以及俄羅斯聯邦犯下的戰爭罪行。

烏克蘭總統顧問，兒童權利和兒童康復事務專員赫拉西姆丘克（Daria Herasymchuk）特別談到了俄羅斯入侵者非法帶走烏克蘭兒童並在俄羅斯強制收養他們的問題。她呼籲國際社會共同努力，讓烏克蘭的兒童回到他們的家人身邊，因為孩子們是每個國家的未來。

負責重建事務的烏克蘭副總理、社區、領土與基礎設施發展部部長庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)向中國政府代表團通報了烏克蘭及其合作夥伴土耳其和聯合國，為繼續俄羅斯已嘗試擾亂的《黑海穀物倡議》所做的努力。他強調了確保船隻沿穀物走廊暢通無阻的重要性，因為這可以保持全球糧食市場的穩定，並降低亞洲和非洲最脆弱國家發生糧食危機的風險。

烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）和烏克蘭駐華特命全權大使里亞比金（Pavlo Riabikin）向中國代表介紹了俄羅斯佔領紮波羅熱核電站的危險性。他們指出，俄羅斯軍事裝備和士兵在該電站的存在有效地劫持了核電站的工作人員，增加了整個歐洲大陸的核風險，並強調紮波羅熱核電站應該按照“烏克蘭和平方案”的設想實現非軍事化。

烏克蘭總統府的新聞稿沒有提及澤連斯基與李輝未來會見的議題。