俄羅斯/政治/烏克蘭

據路透社援引烏克蘭Hromadske電視台報導，烏克蘭國防部情報總局5月22日將俄羅斯靠近烏克蘭邊境的別爾哥羅德地區的一次武裝行動，歸咎於兩個準軍事團體的“有反對意識的俄羅斯公民”。別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）稱，一個烏軍的“破壞小組”進入了與烏克蘭接壤的格雷沃隆區的俄羅斯領土。據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，俄國防部、聯邦安全局（FSB）和邊防軍已向總統普京報告了“烏克蘭破壞分子”試圖闖入別爾哥羅德地區的情況。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭Hromadske電視台援引烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）的話說，“自由俄羅斯”軍團和俄羅斯志願軍團對入侵負責。該報道沒有明確說明他是否為這一說法提供了任何證據。尤索夫說：“這些事件的責任是由（俄羅斯）公民承擔的，特別是俄羅斯志願軍團和‘自由俄羅斯’軍團”。

尤索夫說：“我想我們都只能歡迎有反對意見的俄羅斯公民的果斷行動，他們已經準備好對（總統）弗拉基米爾·普京的犯罪政權進行武裝鬥爭。” 尤索夫說，別爾哥羅德行動將建立一個“安全區”，以保護烏克蘭人免受俄羅斯的跨境攻擊。

當天早些時候，俄羅斯志願軍團聲稱其成員在與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德州開展了戰鬥行動。該組織在周一發布了一段視頻，聲稱展示了他們在該地區以及俄羅斯布良斯克州的活動。“自由俄羅斯”軍團在社交媒體電報平台上聲稱，該組織的成員正在“返回家園”，並敦促俄公民不要抵制他們的到來。後來，該組織報告說，他們佔領了科津卡（Kozinka）村，並開始進攻別爾哥羅德地區的格雷沃隆鎮（Graivoron）。

俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫聲稱，他所在地區的幾個定居點遭到襲擊，後來又說，據稱一個烏克蘭破壞-偵察小組進入了格雷沃隆。塔斯社援引克里姆林宮發言人佩斯科夫的話說，普京已經被告知這一事件。佩斯科夫補充稱，“目前正在開展工作，將破壞者趕出俄羅斯並消滅該組織。在當地有足夠的部隊和裝備來做這件事。”

佩斯科夫聲稱，基輔正試圖轉移人們對巴赫穆特地區事態發展的注意力。佩斯科夫說：“我們完全理解，這種顛覆性活動的目的是轉移人們對巴赫穆特地區的注意力，減少烏克蘭失去阿爾喬莫夫斯克（巴赫穆特）的政治影響。”