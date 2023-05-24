中俄關係：習近平諾給堅定支持時 普京定罪高超音速導彈專家是中國間諜

中國/俄羅斯/高超音速。間諜

中國高規格接待俄羅斯總理訪華，中國國家主席習近平表示堅定支持俄羅斯核心利益之際，俄羅斯一家頂級科學研究所所長與另外兩名高超音速導彈技術專家因涉嫌叛國罪被捕，被控向中國泄露機密。此前該案爆發時已有消息指涉案俄羅斯科學家被指控為中國間諜。烏克蘭近期打下多枚設計為不可能在空中被攔截摧毀的俄羅斯高超音速導彈。

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據路透社今天稱獨家報道：俄羅斯高超音速科學家被控向中國泄露機密。兩位知情人士告訴路透社，西伯利亞克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所 (ITAM) 所長亞歷山大·希普盧克 (Alexander Shiplyuk) 涉嫌在 2017 年中國的一次科學會議上交出機密材料。

據知情人士透露，這位 56 歲的科學家堅稱自己是清白的，並堅稱所涉信息沒有保密要求，可以在網上免費獲取。路透社為了保護知情人士的安全而選擇不具名。其中一位知情人士說，“他確信這些信息不是秘密的，而且他自己是清白的。”

去年 8 月被捕的 ITAM 主任所受指控的性質此前未見報道。與中國的聯繫將使 Shiplyuk 成為近年來因涉嫌向北京泄露機密而被捕的一系列俄羅斯科學家中的最新一例。

當被問及 ITAM 專家面臨的指控以及之前與中國有關的叛國案件時，克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫表示，安全部門正在密切關注可能與“叛國”有關的案件。發言人稱，“這是一項非常重要的工作。”他補稱，“調查一直在進行，在這裡幾乎不可能談論調查任何一種趨勢。”

中國外交部在被問及北京針對俄羅斯科學家獲取敏感研究的指控時表示，中俄關係建立在“不結盟、不對抗、不針對第三方”的基礎上。中國官方回應說：“這與一些軍事和情報聯盟基於冷戰思維拼湊起來的東西有着根本的不同。”

普京一再表示，俄羅斯在高超音速導彈方面處於世界領先地位，這種尖端武器能夠以高達 10 倍音速的速度運載有效載荷，從而穿透防空系統。

ITAM 案件，以及之前因叛國罪被捕，表明莫斯科對失去任何技術優勢保持警惕，包括對中國，但自 15 個月前入侵烏克蘭以來，莫斯科越來越依賴中國盟友提供政治和貿易支持。

去年，激光專家德米特里·科爾克 (Dmitry Kolker)在西伯利亞因叛國罪被捕，但兩天後死於癌症。他的律師亞歷山大·費杜洛夫 (Alexander Fedulov) 上周告訴路透社，科爾克被指控向中國泄露機密，這位科學家的家人否認了這一指控。

據俄羅斯國家通訊社塔斯社當時報道，來自西伯利亞城市托木斯克的科學家亞歷山大·盧卡寧 (Alexander Lukanin) 因涉嫌向北京泄露技術機密而於 2020 年被捕。去年，他被判處七年半監禁。塔斯社當時表示，位於聖彼得堡的北極科學院院長瓦列里·米特科 (Valery Mitko) 也被指控在 2020 年向中國泄露機密，他曾定期前往中國講學。兩年後，他在軟禁期間去世，享年 81 歲。

路透社說，在烏克蘭戰爭的背景下，俄羅斯議會上個月投票決定將叛國罪的最高刑罰從20年提高到無期徒刑。周二，俄羅斯議會下院安全委員會主席支持一項收緊獲取國家機密的法律草案，稱 48 名俄羅斯人在 2017 年至 2022 年間被判叛國罪。

Shiplyuk 和他的兩個 ITAM 同事，Anatoly Maslov和 Valery Zvegintsev，面臨的案件是絕密的，將秘密審理。去年 6 月被捕的三人中第一個被捕的馬斯洛夫案原定於今天在聖彼得堡舉行聽證會。

Zvegintsev 上個月被拘留。上周，對這三位科學家的調查成為世界頭條新聞，當時他們在 ITAM 的同事簽署了一封支持他們的公開信，抱怨說如果科學家冒着因撰寫文章或在國際會議上做報告而被逮捕的風險，他們就不可能完成他們的工作.這封信駁斥了這三人可能泄露機密的想法，稱他們發表或提交的所有材料都經過嚴格檢查，以確保它們不屬於機密。

克里姆林宮發言人佩斯科夫上周在被記者問及這封公開信時說：“我們確實看到了這種呼籲，但俄羅斯特種部隊正在努力解決這個問題。他們正在做他們的工作。這些是非常嚴重的指控。”

位於新西伯利亞市附近的 Academgorodok 科學園區的 ITAM 在其網站上表示，它已註冊為俄羅斯軍工聯合體的一部分。根據概述其工作的 2020 年在線文件，該研究所擁有廣泛的國際聯繫，包括與世界各地的公司、大學和研究中心的聯繫。

列出的機構包括中國空氣動力研究與發展中心 (CARDC)，其網站上有幾篇帖子慶祝與戰鬥機和高超音速導彈相關的實驗性突破。CARDC 網站中心主任命名為音譯為王迅年。根據中國地方政府的兩個官方網站，王迅年是中國人民解放軍 (PLA) 的一名少將。

路透社對公開的中國學術論文的審查顯示，該中心的研究人員近年來與在解放軍直屬機構工作的同事共同撰寫了數十篇文章。

路透社採訪了兩位美國科學家，其中一位認識馬斯洛夫，另一位認識希普柳克。他們說，該俄羅斯學者是真正的學者，儘管他們的研究領域因軍事應用而較為敏感。

馬里蘭大學航空航天工程教授斯圖爾特·勞倫斯 (Stuart Laurence) 說，他曾兩次見過 Shiplyuk，包括 2012 年在法國圖爾 (Tours) 舉行的一次會議上，俄羅斯科學家在會上向 Maslov 展示了一篇論文。他說，“看到他被捕，我感到震驚和恐懼，”勞倫斯說，他最後一次與 Shiplyuk 交換電子郵件是在 2021 年 1 月。“他在他的領域非常受人尊敬。”

蘭德公司高級航空航天工程師喬治·納庫茲表示，過去幾年，中國在高超音速技術方面“一直在追趕”美國和俄羅斯。他強調，這三名被捕的俄羅斯人只參與了製造高超音速導彈所需工作的其中一個要素，這一過程還包括傳感器、導航系統和推進裝置的集成。研發高超音速導彈，“是一條漫長的道路。僅僅進行基礎研究並不能為你提供導彈。”