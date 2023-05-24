俄邊境城市再遭夜間襲擊 此次是無人機群襲

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區官方報告昨夜今晨遭到大量無人機襲擊。官方報告襲擊破壞該地區的車輛、房屋和公共建築，但沒有造成任何人員死亡。別爾哥羅德地區此前已經遭到身份不明的武裝團隊的襲擊。一支稱反普京的俄羅斯人武裝力量宣稱對武裝襲擊該邊境城市負責。

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據法新社今天報道稱，因最近自烏克蘭武裝團體入境襲擊而受到震動的俄羅斯別爾哥羅德地區的州長說，星期二夜晚有大量無人機飛來襲擊。

該官員稱，這個夜晚並不平靜。有許多無人機襲擊。防空部隊解決了其中的許多問題。這些襲擊破壞了該地區的車輛、房屋和公共建築，但沒有造成任何人員傷亡。

據該州州長維亞切斯拉夫-格拉德科夫說，在格拉沃隆區，一條天然氣管道被擊中，引發小型火災。"他還說，當局正在現場，事件的原因正在確定。

據官員報告說，在襲擊事件中受傷的9名平民仍在醫院，其中3人在重症監護室。他說，因襲擊而緊急逃離格拉沃隆區的550多名平民目前在臨時住宿中心。

周二，俄羅斯軍隊說它已經用空軍和大炮粉碎了前一天襲擊該地區的武裝團體，這是自衝突開始以來對俄羅斯領土最引人注目的入侵襲擊。據俄羅斯當局稱，在被襲擊的地區之一的科津卡村，有一名平民被殺，一名婦女在撤離時死於心臟衰竭。

這次入侵襲擊是由據信是在烏克蘭的俄羅斯武裝團體聲稱組織的，他們公開宣稱要推翻俄羅斯總統普京。