北約要求成員國增加軍費：幾家緊隨幾家磨蹭

烏克蘭/北約/國防開支

北約要求各成員國加大國防開支。北約的東翼成員國正在加緊重新武裝，為打仗做準備。但德國和其他大多數成員國卻沒有照做。

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俄羅斯去年出兵侵略攻打烏克蘭促使整個北約承諾增加軍事預算。當時，北約成員國紛紛承諾要購買數以十億美元計的武器，並讓軍火工業進入戰爭狀態。然而，一年多過去了，各國的行動速度顯示截然不同，一些北約成員國認為俄羅斯軍隊的糟糕表現意味着它們不必如此迅速武裝及增援烏克蘭。

這種差異在互為鄰國的德國和波蘭之間最大。根據德國經濟智庫經濟研究所(IFO Institute)的一項新分析，德國今年在這方面的支出將比北約要求的一個關鍵基準少185億美元，而波蘭的支出將比這一門檻高出近乎185億美元。路透社說，考慮到德國的經濟體量大約是波蘭的六倍，上述差距尤其引人注目。

德國和波蘭都在歐洲大國之列。這兩個國家在國防優先事項上的分歧日益擴大，凸顯出西方盟友之間因是否願意致力於參與因應烏克蘭戰爭而關係緊張。隨着俄烏戰爭衝突進入預期中的烏克蘭攻勢前夕的關鍵階段，加之這場戰爭演變成一場曠日持久的消耗戰的可能性越來越大，基輔的最堅定支持者稱，歐洲必須跟隨美國的腳步，為一場長期對抗做好準備。

雖然沒有北約成員國公開反對這一立場，但許多成員國只是在斷斷續續地提高預算，包括加拿大、西班牙和意大利在內的幾個成員國甚至在降低軍費支出佔GDP的比重。北約領導人定於7月在立陶宛維爾紐斯舉行年度峰會，屆時軍費支出水平勢必會成為一個激烈爭論的議題。

2014年，北約成員國同意到2024年至少拿出GDP的2%用於國防開支。據北約數據顯示，去年，北約30成員國中只有七個國家達到了這一目標，其中包括波蘭。

在俄羅斯2022年2月侵略襲擊烏克蘭之後，許多北約成員國承諾增加軍費支出。距離俄羅斯最近的國家增加支出的行動最積極，而北約西翼成員國則行動更遲緩。

根據北約的數據，去年，歐洲最大經濟體德國的國防開支佔GDP的1.5%，但在俄羅斯入侵烏克蘭的幾天後，德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)承諾，德國每年的國防預算將超過GDP的2%，並宣布建立一個1,000億歐元（約合1,080億美元）的預算外國防基金，以加快軍備重整。

自那以來，德國軍費開支佔GDP比重幾乎沒有變化，上述軍用基金也基本沒有動用過。經濟學家表示，按照這種速度，德國可能無法達到2%的目標，隨着時間的推移甚至可能進一步落後。

德國國防部一位發言人說，德國的國防開支水平將持續增加，五年內平均將達到GDP的2%。他還說：“某一年的德國國防開支可能會更多、也可能更少，具體取決於所撥款項能否花完。”

相比之下，根據IFO的分析，波蘭今年的軍費開支佔GDP之比將達到4.3%，居北約成員國之首。IFO稱，自2021年以來波蘭的這一軍費開支佔比已提高一倍多。波蘭公開支持烏克蘭、反對俄羅斯，並已從美國和韓國訂購了大量武器裝備，包括飛機和坦克。根據IFO，今年波蘭GDP的2%大約是148億歐元，支出將比這個數字超出169億歐元。這幾乎與德國的上述軍費開支缺口數額相當。

波蘭已敦促德國、法國等規模較大的盟友增加國防支出。波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawieck)最近接受採訪時稱讚朔爾茨去年的承諾“相當勇敢”，但對行動步伐“未達目標”感到失望。

德國的明顯倒退始於去年。去年夏天頒布的設立特別基金的法律說，該基金將有助於使支出在基金的五年期限內平均提高到北約的2%目標，這比朔爾茨最初承諾的每年都達到目標有所退讓。該法律未對此後的時期作出承諾，只是說支出將提高軍隊的能力。

政治考量也會影響國防支出。德國官員表示，俄軍在烏克蘭表現糟糕，重整軍備因此變得沒那麼緊迫。雖然財政部長林德納(Christian Lindner)支持提高軍費開支，但他排除了通過增稅或增加預算赤字來為軍費開支提供資金的可能性，至少不會在其他方面有相應的開支削減。

波蘭總理莫拉維茨基表示，雖然他相信德國會有越來越多的領導人支持朔爾茨在軍費和俄羅斯問題上的轉變，但他也預計，“他們的一些政治精英和商界精英會希望回到往常的軌道，這讓我感到擔憂”。

德國官員說，由於德國經濟體量巨大，2%的目標對德國來說是一個非常高的標準。他們說，德國的國防預算在北約排名第三，僅次於美國和英國，而且近年來迅速增長。預計到明年，德國國防開支將超過800億歐元，幾乎是2019年水平的兩倍。

德國官員還說，他們的國防採購程序尚未進行相應調整，無法快速做出決定。

路透社說，有鑒於此，德國官員表示，他們希望能推動軍方購買更多成品武器，從而在一定程度上加快德國軍方出了名的“龜速”採購進程，而不是委託需要多年時間開發的定製系統，因為這些系統很少能按時完成並在預算內交付。這些官員表示，只要成本更低、更快捷的採購方案能滿足80%的要求，德國軍方就應該選擇這種方案。

為此，德國新任命的國防部長皮斯托留斯(Boris Pistorius)已經開始整頓該部門的官僚主義問題，旨在加速對前述特別國防基金的使用，並提升向烏克蘭交付武器的速度。