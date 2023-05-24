烏克蘭戰爭周年

歐洲 – 北約國家元首和政府首腦會議將於2023 年7 月11 日至12 日在立陶宛首都維爾紐斯舉行。來訪法國的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas NAUSEDA）24日表示，民主國國家必須保持團結。他還表示，站在正確歷史一邊是非常重要的，不容許妥協或灰色地帶的存在。

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立陶宛總統還表示，烏克蘭戰爭是“極權主義與民主之間的鬥爭，我們相信，通過堅定不移以及團結一致，我們將贏得這場戰爭。他還比喻說，白的就是白的；黑的就是黑的，不能淡白或淺灰之說。

法國總統馬克龍此前表示的不要"羞辱俄羅斯"引發部分國家的不滿。當然馬克龍也表示過，法國對立陶宛和整個波羅的海地區的安全與穩定堅定的承諾”。

去年10月，法國決定在北約框架內加大在羅馬尼亞的軍力，部署一個“步戰車”連和一個“勒克萊爾”坦克連。此舉的目的是要“提升歐洲東翼的防禦力量，主要是考慮到北約東翼的態勢和烏克蘭衝突的強度”。

法國是北約在羅馬尼亞一項任務的執行國家，目前在當地有350名官兵，任務部隊中也有比利時人和荷蘭人。法國打算在11月份將官兵人數翻倍，同時增派步戰車和坦克。

法國將於 6 月 19 日在布爾熱航展上組織空中和反導彈防禦會議，這對烏克蘭戰爭前景至關重要，值得關注的是，法國總統馬克龍許諾將培訓烏克蘭飛行員將在何時兌現。

立陶宛總統還呼籲北約成員國毫不拖延地把國防預算提升到相當於其國內生產總值 2% 。

他還強調，由馬克龍總統發起、下一次峰會將於 6 月 1 日在摩爾多瓦基希訥烏（Chisinau）舉行的歐洲政治共同體不應成為烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的替代方案。