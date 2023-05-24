英國：約翰遜再次陷入“派對門”風波

派對門風波

歐洲 – 英國前首相約翰遜(Boris Johnson )再次陷入派對門政治風暴中。倫敦警察再次收到對前首相在度假勝地“契克斯”別墅舉辦一場奢華的婚禮派對，而當時正值疫情管控中。在派對門調查新進展中，首相府再次重申蘇納克沒有在疫情管制期間參加過“契克斯”別墅的婚禮派對。約翰遜律師表示，這是有政治目的的誹謗。

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下院特權委員會正在調查相關情況，約翰遜在 2021 年的議會中表示，並未違反當時實施的社交隔離規則，這誤導了議會，要麼是無意和魯莽，要麼是故意誤導議會。

而約翰遜知道他是在為自己的政治命運而戰，所以，他在宣誓說出真相後拚命為自己辯護，並表示，無論發生什麼事，直到生命的最後一刻，他都會堅信自己沒有違反規定，也沒有對英國議會撒謊。

由於對伊拉克戰爭動機的謊言，英國前首相“托尼·布萊爾”多年來一直受到這種說謊的指控，而現在，約翰遜正在受到這種指控，因為在他擔任首相期間，在首相官邸內走廊里舉行音樂會，而當時英國正處於完全封閉狀態。

約翰遜向議會調查委員會提交了一份由法律團隊準備的長達 50 多頁的法律訴狀，為自己辯護，以免受錯誤信息和撒謊的指控。

約翰遜在發言期間證實，他堅信參加這些聚會遵守了社交距離規則，並補充說，即使在警方介入調查並以違反社交距離規則為由對約翰遜處以罰款的聖誕晚會期間，“也遵守了所有健康預防措施”。

約翰遜為在首相辦公室為兩名高級官員舉辦的歡送會辯護，這些派對的照片被泄露，照片顯示員工不遵守間隔規則聚集在一起，約翰遜表示，組織這次聚會是必要之舉，因為員工在非常惡劣的條件下離開，“我的目標是讓首相總部的工作人員放心，為此，為了專業目的，聚會很重要。”

然而，委員會向他質問，其他員工在同一時期離開了首相官邸，卻沒有為他們舉辦歡送會。

約翰遜開始談論他的生日派對時顯得很自在，因為他說，有證據表明他沒有違反規定，而且有一些官方攝影師在場，一些英國報紙也被告知了這件事，這意味着這件事並不是秘密。

然而，有許多圖片和泄密事件表明，這些聚會沒有遵守社交距離規則，此外，委員會獲得的數十條短信表明，員工知道他們違反了規則，儘管如此，他們仍繼續組織派對。