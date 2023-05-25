俄僱傭軍說向正規軍移交巴赫穆特陣地 但烏軍稱醞釀合圍

烏克蘭/俄羅斯/巴赫穆特

俄羅斯僱傭軍準軍事組織瓦格納在聲稱周末佔領了烏克蘭東部的巴赫穆特後，周四將這個被破壞的城市的陣地移交給俄羅斯正規軍。這個消息有待確認，因為俄羅斯軍隊在巴赫穆特的側翼正處於微妙境地，據烏克蘭軍隊說，俄羅斯軍隊已經在該城市的北部和南部丟失了20平方公里的陣地。

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據瓦格納老闆普里戈津在Telegram上發布的一段視頻中說，"我們今天正在從巴赫穆特撤出部隊。到6月1日，他們中的大多數將被遷移到後方基地。"在這段錄像中，他向他的部下致意，向他們發出指示並祝願他們一切順利，這次他避免了對俄軍總參謀部的批評。普里戈津說：我們正在撤退，休息，準備，然後我們將被賦予新的任務。

烏克蘭國防部一位副部長Ganna Maliar證實，瓦格納僱傭軍的人已經離開了他們與俄羅斯正規部隊在巴赫穆特郊區的位置。烏軍承認，瓦格納的部隊仍然在巴赫穆特市區。但指出烏軍的士兵控制着西南郊區的機場區。她否認完全喪失對巴赫穆特的控制。

巴赫穆特在衝突前是一個約有7萬人的工業城市，是俄羅斯攻勢中時間最長（2022年夏天開始）、傷亡最大的戰場。

僱傭軍普里戈津周三承認，他的組織隊伍中的死亡人數為1萬名從俄羅斯監獄招募的囚犯，以及類似的、但沒有精確量化的職業戰士比例。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)也否認丟失巴赫穆特，烏軍聲稱同時對俄羅斯的側翼發動進攻。烏克蘭軍方說，它正希望在該城市周圍取得突破，以實現 "戰術包圍"。

關於在俄羅斯本土周一和周二遇到的自侵略戰爭開始以來來自烏克蘭的一群戰士的最大武裝入侵，消息稱這次行動是由兩個與烏克蘭抵抗力量並肩作戰的俄羅斯反普京團體聲稱發動，他們的武裝領袖據消息曾被確認是俄羅斯極右星雲人物。其中一個被莫斯科視為 "恐怖分子 "的組織 "俄羅斯自由 "軍團周三晚間在Telegram上說，在入侵期間，他們的隊伍中有兩人被殺，10人受傷。

俄羅斯官方消息說，俄軍在飛機和大炮的幫助下 "粉碎 "了這些襲擊者，並聲稱殺死了其中70多人。

發生於本周一和周二，武裝戰鬥人員從烏克蘭入侵俄羅斯邊境地區別爾哥羅德，俄羅斯軍隊花了24個多小時才將這些進攻擊退。法新社認為，這再次顯現了俄羅斯軍隊面臨困難。