希臘看守總理薩爾馬斯宣誓就職

提前選舉

歐洲 – 希臘看守總理薩爾馬斯( Ioannis Sarmas )宣誓就職。25日在一次簡短的就職宣誓上他表示，臨時政府有權組織選舉。在一個男性主導政治體制的國家，20 名新看守部長中只有四分之一是女性。

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因希臘多個政黨領導人未就組建聯合政府達成一致，當地時間5月24日，希臘總統薩克拉羅普盧任命高級司法官員兼希臘審計法院院長伊奧尼斯·薩爾馬斯（Ioannis Sarmas）為看守政府總理，以組建臨時政府，並帶領該國在6月25日舉行第二輪選舉。

希臘新一屆議會將於5月28日召開會議，議會議員將於當日18時宣誓就職，隨後選出議長，繼而宣布議會解散，為6月25日舉行的第二輪投票作準備。

薩爾馬斯於1957年3月21日出生在希臘科斯島。他在1975年-1979年間在雅典大學學習並獲得法學學位。之後他到巴黎第二大學繼續深造，專攻刑法、公法以及修讀公共財政專業。之後他在80年代初獲得了法學博士學位。

薩爾馬斯曾於服兵役期間在希臘空軍擔任軍官。之後，他在希臘國務委員會和希臘審計法院擔任法官。

薩爾馬斯在學術界也有深厚的背景。1989年至1999年，他曾在希臘國家公共行政學院教授法律方法論和公共財政。此外，他於1997年至2001年在希臘國家公共行政學院講授歐洲共同體法院和歐洲人權法院的法理學。

多才多藝的薩爾馬斯還以法語和英語出版了多本著作，其中包括《言論自由和誹謗：基於正義理論的法理學研究》、《希臘危機與審計的作用》等。