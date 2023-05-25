極地硝煙：美國福特號航母突抵挪威引莫斯科跳腳

美國/挪威/俄羅斯/航空母艦

在與莫斯科對峙的北極緊張局勢中，美國福特號航空母艦開抵奧斯陸亮相。俄羅斯當天就譴責美國挑釁。

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美國福特號航空母艦是世界上最大的核動力航空母艦。福特號作為首次作戰部署，選擇在挪威停靠。這正是在北歐國家空軍組織的軍事演習開始前幾天，導致福特號意外訪問該地區，但也有14個北約國家將參加這次演習。

據本台駐當地記者Carlotta Morteo報道稱，福特號長330多米，寬78米，船上有4500名水兵和75架戰鬥機。美國海軍傑拉爾德-福特號戰艦昨天抵達奧斯陸峽灣，令人印象深刻，當下立即給予高度安全感，但立即被俄羅斯駐挪威大使館譴責為挑釁行為。

無論如何，這是一個強烈的信號，即長期以來由加拿大和挪威來維持與俄羅斯在這一地區的和平關係，現在有美國加入，支持歐洲盟友。福特號最初應該是去地中海，但它將在未來幾周在北極度日，這證明這個極地地區的戰略利益越來越大。

北極，是一個敏感地區。一年來，俄羅斯特別加強了在科拉半島周圍的武裝存在和軍事演習，特別是俄羅斯北方基地，部署羅斯海軍最強大的艦隊，離芬蘭和挪威這些北約成員國只有幾百公里，瑞典也在此，瑞典仍在等待能正式加入北約。

北極，也是一個令人垂涎的戰略區域。隨着烏克蘭戰爭的爆發演進，北極已經成為一個敏感的摩擦區域，特別是由於俄羅斯正是從那裡出口至此不怎麼受到制裁，也是俄羅斯重要財政來源的液化天然氣，而且據挪威稱，間諜行動或破壞活動也是在那裡層出不窮。奧斯陸上個月就驅逐了15名俄羅斯外交官。

當地主要的政府間論壇即北極理事會，由挪威剛剛接任輪值主席，陷入微妙。自烏克蘭戰爭以來論壇已經暫停，合作活動被限制在最低限度：捕魚和海上救援。鑒於地緣戰略地位，北極很可能成為北約和俄羅斯之間對峙的主要陣地之一。