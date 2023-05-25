盧卡申科：戰術核武器很可能已進入白俄羅斯

軍事防禦

歐洲 – 俄羅斯總統普京三月底曾宣布，他打算在白俄羅斯領土上部署戰術核武器，但克林姆林宮並沒有證實上述消息。普京曾強調說，美國幾十年來一直在盟友領土上部署戰術核武器，俄羅斯是在做與美國一樣的事情，並不違反不擴散核武器承諾。

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白俄羅斯總統盧卡申科說，俄羅斯正在白俄羅斯領土上部署戰術核武器。 克里姆林宮尚未證實這一消息。

俄羅斯國防部長紹伊古5月25日在明斯克的歐安組織成員國國防部長理事會會議上說，俄羅斯和白俄羅斯有關在軍事核領域採取回應措施的決定是在兩國西部邊界威脅劇增條件下做出的。

紹伊古說，已向白俄羅斯武裝力量交付“伊斯坎德爾-M”戰役戰術導彈系統，它能使用常規和核導彈。還改裝了部分蘇-25飛機用於可能使用核武器。

紹伊古說：“白俄羅斯軍人在俄羅斯訓練中心接受了必要培訓。”

他向同事們通報稱，此前5月25日與白俄羅斯國防部長簽署了文件，“這些文件確定了在白俄羅斯境內核彈藥專門存儲倉庫的部署秩序。”

紹伊古說：“所有措施的執行都依據現有國際義務，不違反《不擴散核武器條約》。”紹伊古強調稱：“控制和使用決定仍由俄方負責。”