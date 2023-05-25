網傳俄羅斯“風暴部隊”向烏軍投降 還拍片批普京

俄羅斯/烏克蘭

烏俄戰爭已持續逾15個月，近日有消息稱俄羅斯“風暴部隊”向烏克蘭軍隊投降，這支隊伍隸屬於俄軍“第110獨立摩托化步槍團”、成員大多來自烏東頓內茨克州，還拍片指責俄國總統普京，批普京為了自己的野心，將他們送到前線當砲灰，如同“待宰的肉”。這些士兵集體投降消息有待進一步確認。

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據自由時報今天引述消息報道稱，俄羅斯風暴部隊投， 拍片批普京“拿我們當砲灰”。

24日在推特流傳一段據稱是俄國“風暴部隊”指責普京與俄軍方高層的影片。據悉，該影片是由俄軍上尉兼該部隊第一突擊隊排長謝爾蓋耶維奇（Makarov Oleg Sergeevich）、中尉兼第三突擊隊排長愛德華多維奇（Makhmutov Vadim Eduardovich）、少尉兼第二突擊隊排長亞歷山德羅維奇（Chausov Pavel Aleksandrovich）率領25名士兵向烏克蘭軍隊投降後所拍攝。

據該報道，這群人在影片中表示，“我們向最高指揮官普京總統和國防部長紹伊谷呼籲，多加註意俄軍對頓內茨克第110團的態度，他們每次都將我們當作不要的肉塊丟棄到前線送死！俄國防部和親俄頓內茨克政府都沒有承諾提供支持，我們拿到的武器又都是80年代的老機槍，彈藥嚴重不足，軍事裝備短缺。在種種不利因素下，且沒有上級的心理支持，我們害怕上前線。”

據該報道稱，“風暴部隊”還質問普京和克里姆林宮高層，“你們為什麼派我們來？讓我們變成待宰的肉？在烏軍猛烈攻擊下，同伴死的死、傷的傷，我們只能眼睜睜看着他們失去生命，無力把他們救出來。我們決定自願向烏軍投降。”