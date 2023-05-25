韓國否認準備向烏克蘭援供炮彈

韓國/烏克蘭/非殺傷性裝備

韓國今天否認了關於韓國即將向烏克蘭運送炮彈的新聞報道，稱韓國不向基輔提供致命武器的立場沒有改變。韓國是世界第九大武器出口國，曾向烏克蘭提供人道主義援助，並向基輔的盟友波蘭出售坦克和榴彈炮。

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華爾街日報周三報道稱，根據首爾和華盛頓之間的一項 "機密協議"，數十萬枚韓國製造的炮彈將通過美國運往烏克蘭。

韓國的長期政策是不向活躍的衝突地區提供武器，儘管美國、歐洲國家和基輔堅持呼籲提供武器，但韓國在烏克蘭問題上一直堅持這一立場。

法新社引述韓國國防部發言人全河圭告訴記者：“韓國政府對援助烏克蘭的立場沒有改變......《華爾街日報》的文章中有不準確之處。”

不過，該發言人承認，五角大樓與一家身份不明的韓國公司就彈藥出口進行了討論，但沒有提供進一步的細節。

該發言人說："有很多討論和要求，所以韓國政府將採取適當的措施，同時審查烏克蘭的局勢和人道主義狀況。

周三，韓國國家安全辦公室主任Cho Tae-yong向立法者保證，"沒有向烏克蘭提供包括火炮彈藥形式的支持。

韓國是世界第九大武器出口國，曾向烏克蘭提供人道主義援助，並向基輔的盟友波蘭出售坦克和榴彈炮。

4月，韓國總統府表示，俄羅斯對烏克蘭平民的大規模攻擊可能會改變韓國立場。

但專家指出，鑒於首爾與莫斯科的經濟關係，2022年俄羅斯是韓國第15大貿易夥伴，以及俄羅斯對鄰國朝鮮的影響，首爾在這個問題上的立場很微妙。

首爾世宗研究所朝鮮研究中心的Cheong Seong-chang告訴法新社，韓國國防部無法具體說明《華爾街日報》文章中的 "不準確之處"。他說："與美國的合作對首爾政府很重要，但韓國也必須保持與莫斯科的關係。