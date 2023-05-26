俄境內城市大白天遭炮擊

俄羅斯/烏克蘭/俄境內遭襲擊

與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德地區在過去24小時內成為數十次炮擊的目標，該地區今天第一次在白天也受到炮擊。其他至少兩個俄羅斯境內的城鎮都報告受到武裝入侵攻擊。

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與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德地區的省長26日表示，本周早些時候當地就發生了被武裝入侵事件。當地官員在電報群Telegram上報告說，格拉伊沃隆區的科津卡村被132枚迫擊炮和大炮彈擊中。本星期稍早，兩個為烏克蘭而戰的俄羅斯反普京團體聲稱的入侵就發生在這裡。

據當地省長說，該地區的幾座建築被損壞，但他說沒有人員死亡。

法新社說，該地區經常受到莫斯科指責是烏克蘭軍隊的火力打擊，攻擊有時是致命的，但很少如此晝夜持續。

該省長說，該地區首府別爾哥羅德的別爾哥羅德區遭到了14次槍擊，其中包括無人機襲擊，其中一次向一棟行政大樓投擲了一枚炸彈。

據這一消息來源稱，與烏克蘭哈爾科夫地區接壤的沃洛科諾夫斯基區也發生了12次槍擊，與烏克蘭蘇米地區接壤的克拉斯諾亞爾斯基區還受到炮擊和無人機攻擊。據省長稱，Chebekino鎮周圍的地區遭到了35發炮彈的襲擊，包括迫擊炮和炮彈，以及對一個農場的無人機襲擊。

本周一和周二，俄羅斯當局面臨著衝突開始以來來自烏克蘭的戰鬥人員對別爾哥羅德地區的最大入侵。據聲稱對入侵攻擊事件負責的兩個組織之一，即 "俄羅斯自由 "軍團，稱他們的隊伍在襲擊期間有兩人死亡，10人受傷。莫斯科方面則聲稱已經殺死了 "超過70名 "襲擊者。