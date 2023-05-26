俄軍再扔炸彈擊中烏克蘭診所 釀32死傷

烏克蘭/俄羅斯

一枚俄羅斯導彈26日襲擊了烏克蘭東部城市第聶伯羅的一家診所，造成至少兩人死亡、30 人受傷。烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 將這次導彈襲擊稱為犯下危害人類罪。

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烏克蘭今天指控說，俄羅斯對烏克蘭診所的襲擊導致兩人死亡，23 人受傷。根據視頻片段顯示，一座被毀的建築物冒出濃煙。這棟看似三層樓的建築的上層大部分已嚴重受損。一具被覆蓋的遇難者屍體躺在附近的路上。

澤連斯基憤怒指控稱，“俄羅斯導彈又一次襲擊，又一次犯下危害人類罪。”澤倫斯基在推特上描述了第聶伯羅一家心理診所和一家獸醫診所受到的破壞。澤連斯基稱，“只有邪惡的國家才能以診所為襲擊目標。這不可能有任何軍事目的。這是純粹的俄羅斯恐怖活動。”

烏克蘭地方長官 Serhiy Lysak 說，一名 69 歲的男子被殺，官員說：“當俄羅斯恐怖分子的導彈襲擊該市時，遇難者正路過。”州長說，另一名男子的屍體已從廢墟中拉出，23 名傷員中有 21 人已被送往醫院。他說，三人受重傷。

烏克蘭國防部稱這是《日內瓦公約》規定的嚴重戰爭罪，該公約規定了在戰爭中應如何對待士兵和平民。

俄羅斯國防部表示，對烏克蘭的彈藥庫施行連夜打擊。俄羅斯國防部說，“打擊的目標已經實現。所有指定的設施都遭到襲擊。”莫斯科否認俄軍士兵犯下戰爭罪的指控，並否認蓄意以平民為目標，儘管自 15 個月前入侵烏克蘭以來，俄軍一直在轟炸烏克蘭各地的城市。

莫斯科周五早些時候表示，烏克蘭用一枚火箭彈和一架無人機襲擊了俄羅斯南部的兩個地區，但導彈被俄羅斯防空系統擊落。

烏克蘭則表示，烏軍防空系統擊落了俄羅斯在夜間對第聶伯羅、首都基輔和東部地區發動的襲擊中發射的 10 枚導彈和 20 多架無人機。