烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊昨夜今晨再次施發導彈以及派飛攜炸彈無人機轟炸基輔。但基輔的民事和軍事管理部門報告，所有俄軍的導彈都被攔截和摧毀。

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烏克蘭首都基輔民事和軍事管理部門今天報告說，"俄羅斯軍隊對基輔又發動一次空襲，這是自5月初以來連續的第13次導彈轟炸! 而且一如既往，都是在夜晚偷襲"。

烏克蘭政府在Telegram官方賬戶上說，俄軍的巡航導彈是由圖-95MS戰略轟炸機從裏海地區發射的。烏克蘭官員說："根據初步信息，基輔空域的所有敵方目標都被發現並摧毀"。

烏克蘭總參謀部在官方每日上午的簡報中報告說，過去一天俄羅斯軍隊施行了55次空襲，包括36次爆炸性無人機的襲擊，以及4次導彈襲擊。烏軍報告說："一枚S-300導彈擊中了頓涅茨克地區（東部）Karlivka地區的一個水壩。" 烏克蘭官方警告，由此有周圍社區遭水淹的巨大危險。

在俄羅斯，據俄新社援引地方當局的話說，在靠近克里米亞的克拉斯諾達爾鎮，一次 "爆炸 "對一棟建築造成了損害，但沒有造成傷亡。一家親俄媒體Readovka在其Telegram頻道上發布了一張照片，照片中一棟大樓的頂層和屋頂被損壞並被熏黑。

法新社說，5月初，俄羅斯受到了一系列襲擊和破壞活動的衝擊，包括兩列貨物列車脫軌，以及無人機襲擊造成的油庫火災。而在周一，兩個自稱是俄羅斯人的武裝團體從烏克蘭襲擊了俄羅斯的別爾哥羅德地區，這是戰爭開始以來最嚴重的一次入侵進俄羅斯境內進行攻擊。