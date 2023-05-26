布林肯將出訪北歐三國

北歐

歐洲 – 美國國務院周五宣布，美國國務卿布林肯將於下周訪問最近加入北約的芬蘭，並發表講話支持烏克蘭抵抗俄羅斯。其實此次出訪的國家是北歐三國。三國分別是瑞典、挪威和芬蘭。

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據悉，瑞典首相、挪威和芬蘭總理將與到訪的布林肯會晤。美國國務院發言人馬修·米勒說，在赫爾辛基，布林肯將發表演講，“強調使俄羅斯對烏克蘭的侵略是戰略上的錯誤”。

他將在這個場合強調“我們不斷努力支持烏克蘭捍衛其領土、主權和民主，以尋求公正和持久的和平”。幾十年來一直選擇軍事不結盟戰略以避免與莫斯科發生衝突的芬蘭和瑞典在 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後重新考慮了他們的立場並要求加入北約。

4月份，芬蘭正式成為北約成員國。而候選國瑞典的命運還掌握在土耳其和匈牙利兩國手中。當匈牙利在今年3月27日批准芬蘭的入盟申請時，也將瑞典的入盟申請批准推遲至“晚些時候”。

匈牙利也以因該國總理歐爾班的政策受到批評而感到不滿為由，拒絕批准瑞典的入盟。然而，如果匈牙利看到土耳其採取行動，那麼它也可能會批准瑞典的申請。

土耳其已多次與瑞典交鋒，聲稱其要求仍未得到滿足，尤其是在引渡土耳其希望以“恐怖主義”罪名起訴的土耳其公民的進程上。

土耳其指責瑞典為“恐怖分子”提供安全避風港，尤其是被安卡拉取締的庫爾德工人黨以及敘利亞民主軍的成員——安卡拉認為後者與庫爾德工人黨存在關聯。

兩國之間的談判於2023年初宣告暫停，此前，斯德哥爾摩發生了焚燒《古蘭經》和“弔死”埃爾多安人偶的抗議活動。

對瑞典而言，其入盟的時間表仍不確定。瑞典與土耳其之間的談判進展甚微。