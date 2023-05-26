朔爾茲稱時機成熟時還是要與普京對話

俄羅斯/等德國/普京

德國總理朔爾茨今天說，他準備在時機成熟時就烏克蘭問題與俄羅斯總統普京恢復接觸對話。朔爾茲自去年12月以來就一直沒有與普京交談過。朔爾茲沒有解釋時機成熟的細節。

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德國總理朔爾茨周五表示，"我最後一次電話交談是在前一段時間。但當時機成熟時，我打算再次與普京通話"，朔爾茨是在接受德國報紙Koelner Stadt-Anzeiger日報一篇採訪中作如上宣布，該採訪今天發表。

舒爾茲稱，就解決烏克蘭戰爭衝突而言，"俄羅斯必須明白，不可能存在一種冷冰冰的和平，這將使目前的前線成為俄羅斯和烏克蘭之間的新邊界，因為這只會使普京的犯罪遠征侵略合法化"。

德國總理說："相反，必須實現公平的和平，而實現這一目標的條件是俄羅斯軍隊在2022年2月開始的入侵後從烏克蘭撤出"。

據法新社說，然而，朔爾茲明確拒絕說俄羅斯軍隊這種撤出是否也應包括自2014年以來被佔領吞併的克里米亞。德國總理認為，應該由烏克蘭來準確定義它想要什麼。

朔爾茨和普京最後一次通電話是在2022年12月，通話時間為一個小時。當時，德國政府首腦無數次敦促俄羅斯總統從烏克蘭撤軍，但沒有成功，而普京則指責西方推行 "破壞性 "政策。

從那時起，德國與俄羅斯雙邊關係一直處於歷史最低點。烏克蘭戰爭迫使德國在外交和經濟上推動了痛苦而驚人的轉折，而在這兩個領域，德國幾十年來一直依賴與俄羅斯的緊密關係。

在入侵烏克蘭之前，俄羅斯是德國的主要天然氣供應商和主要石油供應商。俄羅斯入侵烏克蘭後，德國還決定對德國軍隊進行大規模投資更新。