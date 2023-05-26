法國等四國共同呼籲限制使用私人飛機

禁止私人飛機

歐洲 – 私人飛機每名乘客平均排放的污染量至少是普通民用飛機的14倍。阿姆斯特丹史基浦機場從今年4月起已經開始禁止私人飛機起降。法國從這個星期開始，禁止使用短途飛機，當然是有其他替代交通工具，例如火車。

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一些環保主題政黨和左翼政客正在呼籲徹底禁止商業領袖和富人乘坐私人飛機，並希望在秋季推出一項法律草案。法國是世界上最繁忙的“豪華出行”航空地點之一，2019年從法國起飛的航班中有10%為私人飛機出行。

考慮到私人飛機在經濟中的效用，法國政府表示不打算完全將其禁止，但可能會徵收重稅或對其使用進行限制。據了解，法國已通過一項措施：乘坐火車兩個半小時內可抵達的法國城市之間禁止飛機航線運營。未來，有關當局也可能禁止私人飛行在通用航空發達的航線上運營。

2022年歐洲一半以上 (55%) 的私人飛機航班是 750 公里以下的超短途旅行，並指出這些旅行本可以乘坐火車或渡輪。綠色和平組織2月份發表的報道指出，人們應該選擇火車代替私人飛機和短途航班，並表示這應該成為解決氣候危機的行動計畫的一部分。

去年，歐盟委員會（European Commission）批准法國取消短於2.5小時的國內航班。西班牙表示希望在2050年之前停止所有短途航班，而德國則在2022年將短途機票稅增加一倍。

路透社參看了法國提交的建議書。法方表示，“我們認為，必須給予最大的關注在歐洲層面解決這個問題，最重要的是通過研究更多監管措施的可能性。為了人人參與減排保護環境，私人飛機應該是一個重點監管項目。

歐盟交通部長6月1日將舉行會議。