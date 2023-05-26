根據烏克蘭軍事情報局的一高級官員稱，普京之死是烏克蘭軍事情報局要辦的“絕對頭等大事”。他並指出瓦格納頭子普里戈金 (Prigojine )也是他們執行滅殺任務的一個目標，這是綜合費加羅報與路透社的報道。

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費加羅報與路透社的報道指出，在接受德國《世界報Die Welt》採訪時，基輔軍事情報局副局長瓦迪姆·斯基比茨基(Vadym Skibitsky保)證說，烏克蘭情報局的“頭等大事”是克里姆林宮負責人的死亡。 “他在我們執行這類任務的名單的首位。

斯基比茨基還指出，瓦格納頭子普里戈金也是他們執行消滅任務的一個目標，並說：“他在我們名單的首位”他並相信這場衝突只能以“協作”攻擊行動者的死亡而告終， 他說“他在我們名單的首位。” 此外， 烏克蘭情報局副局長斯基比茨基也承認，他的部門正在尋求消滅俄羅斯傭兵類軍事組織瓦格納的領導人普里戈任(Yevgeny Prigojine)，他說：“我們正試圖殺死他。 但我們的首要任務仍然是消滅那名向其手下發號施令發動攻擊行動的指揮者”。 然而，斯基比茨基也承認普京仍然是一個困難的下手目標，因為他大部分時間都把自己“關在室內”。

這名烏克蘭情報官員還說：“最終，每個人都必須為自己的行為負責，”他還告訴德國世界報說： “普京注意到我們離他越來越近，但他同時也害怕被他自己的人殺死，”

被詢及加強保護弗拉基米爾普京的措施時，克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫保證說：俄羅斯安全部門“了解他們的工作，並知道他們該做什麼”。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，烏克蘭情報局高官斯基比茨基的採訪言論證實了：俄羅斯十五個月前在烏克蘭發動“特別軍事行動”是正確的，“恐怖主義政權談論它的恐怖主義願望。克里姆林宮還說，特別軍事行動不僅是正當的，而且是必要的，必須在實現其目標的情況下完成。