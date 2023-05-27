即將卸任英國情報總監與記者午餐談中俄及其他...

英國/政府通信總部GCHQ

英國《金融時報》記者近日與英國政府通信總部(GCHQ)負責人傑里米∙弗萊明（Jeremy Fleming）相約共進午餐，簡單餐餚間，英國最大信號情報負責人談及國際局勢與網絡安全，涉及俄烏戰爭，中國對技術優勢的追求以及其他內容。即將卸任的傑里米∙弗萊明在採訪中稱：“習近平不想看到普京被羞辱。”

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據該報道稱，即將卸任的英國網絡情報首長談俄羅斯的風險偏好、中國尋求技術優勢以及007邦德效應。

報道談及俄烏戰爭爆發前，英國與美國的網絡情報深度聯合合作，反擊俄羅斯的虛假信息，準確警告普京開戰時間。而且戰爭至此，俄羅斯網絡攻擊收斂，皆因俄羅斯忌憚英美網絡報復震懾，烏克蘭得到歐美網絡支援，成為網絡強大力量。

傑里米∙弗萊明說：“在這場衝突中，有很多網絡攻擊。不同的是......烏克蘭在自我防衛方面非常有效。烏克蘭已經表明，防禦者有主動權，它已經伸來，得到了一系列志同道合的國家的支持”。

《金融時報》的記者稱，英國在網絡能力方面幫助烏克蘭並不是什麼秘密。但傑里米∙弗萊明不願透露的是針對俄羅斯的行動的任何細節，這些行動可能涉及英國，並使莫斯科三思而後行，不要將其網絡攻擊升級到2017年的NotPetya病毒所達到的水平。該病毒始於烏克蘭，然後蔓延到世界各地。

在網絡領域，是否存在與大規模殺傷性武器一樣的升級階梯？傑里米∙弗萊明不喜歡與核威懾的比較，但他說，俄羅斯確實意識到了升級的風險。他說，“任何擁有這類能力的國家都明白，在使用這些能力時有升級的可能。”

據該報，到目前為止，英國政府通信總部還沒有看到中國向俄羅斯提供網絡援助的證據。據傑里米∙弗萊明稱：“風險在於，就像在更傳統的彈藥和軍事支持上一樣，中國政府在其中一些領域決定支持普京領導的俄羅斯。”

傑里米∙弗萊明說，“習主席很明確他（與普京）的友誼是無上限的，所以……我很確定他不想看到普京總統被羞辱。他的危險在於，在這一點上，他最終站到了歷史的錯誤一邊。”

記者問傑里米∙弗萊明是否有越來越多的國家擁有危險能力。傑里米∙弗萊明列出的四個最老練的網絡參與者包括伊朗和朝鮮，此外還有俄羅斯和中國。但他說，現在有50多個國家擁有網絡能力，通常是通過以色列NSO集團等公司進行商業採購，該公司的軟件已被用來監視記者、政客和活動家。

傑里米∙弗萊明承認：“網絡能力的擴散是我們擔心的事情之一。”

據傑里米∙弗萊明稱，在地緣戰略競爭方面，中國將實力投射到境外，包括在網絡空間的野心對西方構成了最大的挑戰。中國在網絡間諜活動中一直非常活躍，並竊取了西方的技術和科學機密。與西方不同，中國是國家而不是私營部門擁有國內的所有數據，幫助國家在人工智能等領域更快地創新。

傑里米∙弗萊明說，就申請的專利而言，中國現在在人工智能的某些方面與美國不相上下。但西方整體仍保持微弱領先。他擔心，關於技術競賽的辯論將中國描述為只能通過偷竊獲得成功。

傑里米∙弗萊明稱：“當然，它過去也這樣做過，而且它仍然試圖竊取知識產權，但它還對其技術領域進行了大量投資，並對支持它的技能進行了大量投資。因此，中國正在通過教育體系和研究投資在結構上創造優勢。”

傑里米∙弗萊明認為，“人工智能提供了如此多的潛力......但也將提供如此多的方式，使我們的對手能夠利用。” 他說，新冠病毒大流行和中國的態度迫使人們重新思考依賴性和韌性，並加速了中國與西方之間的分歧，但這並不是一個“不可阻擋”的方向。

傑里米∙弗萊明表示：“我的希望是，圍繞利潤率，我們還將找到在符合我們雙方利益的情況下進行合作的方法。”

該報道記者承認對傑里米∙弗萊明的如此聲明感到驚訝，因為，記者認為，即使在邊緣，合作似乎也是一個遙遠的前景，因為美國政治機構中的許多人現在認為與中國的衝突是不可避免的。

但傑里米∙弗萊明並不是宿命論者。他說：“雖然目前不和很高，但我不確定這是一個高水位線。”