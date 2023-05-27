澤連斯基鼓勵伊朗人民反對當局向普京運送無人機轟炸烏克蘭

伊朗/烏克蘭/無人機

伊朗今天指責烏克蘭總統澤連斯基批評伊朗向俄羅斯軍援無人機幫助俄羅斯軍隊屠殺烏克蘭民眾，以便在烏克蘭與俄羅斯的戰爭衝突中從西方獲得更多援助和武器。烏克蘭指控伊朗無人機持續在烏克蘭轟炸襲擊造成傷亡。本周四五兩天烏克蘭擊落近60架伊朗沙赫德無人機。

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伊朗外交部對烏克蘭本周三發布的一段視頻做出反應。在該視頻中，烏克蘭總統澤連斯基呼籲伊朗人民向本國政府施壓，要求伊朗政府與 "俄羅斯恐怖主義 "保持距離，並停止提供無人機在烏克蘭進行大規模襲擊。據伊朗外交部發言人納賽爾-卡納尼說，"烏克蘭總統重複對伊朗政府和人民的虛假指控"，目的是想"從西方國家獲得儘可能多的武器和財政援助"。

據法新社說，烏克蘭總統澤連斯基在他親自出現的有波斯語字幕的視頻中譴責陳述，當一架伊朗製造的沙赫德136無人機襲擊有學生的宿舍，造成死亡，引發火災，當救援人員趕到，幾分鐘後，第二架沙赫德再發動襲擊，殺害救援人員的事實。

在俄羅斯一系列夜間轟炸之後，烏克蘭宣布在本周四和周五晚上擊落了近60架伊朗沙赫德無人機。

據澤連斯基在他的視頻中說："你們的沙赫德無人機每晚都在恐嚇烏克蘭，這意味着伊朗正被越來越多地推向歷史的黑暗面"。

該視頻在伊朗的社交網絡上被轉發。

據德黑蘭表示，伊朗是向莫斯科提供了無人機，但伊朗保證說這些無人機交付是在爆發烏克蘭戰爭的俄羅斯侵略攻勢之前完成的。伊朗外交部官方周六重申："伊斯蘭共和國一直都反對在烏克蘭的戰爭"。