美國議員力挺烏克蘭戰勝俄羅斯 稱能震懾中國攻打台灣

烏克蘭/美國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基會見到訪的美國參議員 Lindsey Graham 。這位資深參議員在基輔時表示，如果美國未能在烏克蘭對俄羅斯的侵略戰爭中給予足夠的支持，這將向中國發出一個信號，即中國可能會拿下台灣。

2023年5月9日星期二，在英國利物浦舉行的歐洲電視網歌曲大賽半決賽中，來自烏克蘭的Alyosha上台表演。

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路透社報道稱，美國格雷厄姆參議員說，不支持烏克蘭將向中國發出奪取台灣的信號。

美國共和黨人林賽·格雷厄姆在與烏克蘭總統澤連斯基會面後表示，除了已經提供的價值超過 350 億美元的武器裝備和軍事硬件外，美國總統拜登還應該向烏克蘭運送更多武器。

對中國採取強硬路線是在分歧嚴重的美國國會中獲得兩黨支持的為數不多的政策之一。

格雷厄姆對記者說：“幫助烏克蘭不能退縮，因為如果我們在這裡失敗，台灣就會消失。”他還說，“如果你競選總統，無論是作為共和黨人還是民主黨人，我不知道你怎麼能說，如果我們停止對烏克蘭的制裁，我們對中國的抵抗力就會更強。這毫無意義。我想要的是讓中國看到，入侵鄰居並不像看起來那麼容易。”

他繼續說道：“保護台灣和世界秩序的最佳方式是讓俄羅斯總統普京輸掉。”

格雷厄姆說，為了讓期待已久的烏克蘭反攻取得成功，烏克蘭軍隊需要更多更好的武器，例如美製 F-16 戰鬥機和遠程武器。

據格雷厄姆說：“有武器很重要。但我們在援助烏克蘭軍方很重要的武器方面進展得太慢了……我想向拜登政府傳達的信息是，我感謝你所做的一切。但需要你做得更多。”