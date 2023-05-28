總統選舉

埃爾多安連任成功 馬克龍祝賀

歐洲 – 土耳其選舉的決勝輪投票正式結束。選舉委員會表示，現任總統埃爾多安( Recep Tayyip Erdogan)在第二輪總統大選中得票率為52.1%，領先他的對手“民族聯盟”統一候選人克勒奇達爾奧盧(Kemal Kiliçdaroglu)。埃爾多安正朝向延長統治到2028年之路邁進。普京祝埃爾多安在第二輪選舉中獲勝。法國總統馬克龍祝好埃爾多安連選連任，並希望將來“共同應對挑戰”。

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Des partisans de Recep Tayyip Erdogan dans les rues d'Istanbul, célébrant la victoire du «Reis», le 28 mai 2023.
Des partisans de Recep Tayyip Erdogan dans les rues d'Istanbul, célébrant la victoire du «Reis», le 28 mai 2023. © Emrah Gurel / AP
作者： 法廣
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法國總統馬克龍表示，我們會攜手為歐洲回歸和平；為歐洲大西洋、地中海聯盟共同努力。英國首相蘇納克在賀電中表示，“作為北約的盟友，我期待着繼續我們兩國之間的密切合作，無論是擴大貿易還是作為領導人應對的安全威脅。”

拜登表示祝賀，歐盟和北約也祝賀埃爾多安連選連任。

澤連斯基祝賀埃爾多安勝選，希望加強烏克蘭與土耳其之間的關係。

克勒奇達爾奧盧承認自己敗選。但他表示，“國家將會面臨的諸多艱難險阻，這讓我感到真的很悲哀。”

初步計票結果表明，埃爾多安的正義與發展黨及其盟友將在600個議會席位中繼續保持多數優勢。這樣一來，埃爾多安就可以宣稱自己勝選，才能避免妨礙國家有效運轉的分裂政府。

在2018年的上屆總統及議會選舉中，約有85%的選民進行了投票。自1983年以來，土耳其每次選舉（包括市長和市議會選舉）的投票率從未低於74%。

土耳其在許多政治學者眼中算不上一個純粹的民主國家，主要是因為總統行使了巨大權力，而且能對投票前的政治競爭環境產生巨大影響。

 

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