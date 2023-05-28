埃爾多安連任成功 馬克龍祝賀

總統選舉

歐洲 – 土耳其選舉的決勝輪投票正式結束。選舉委員會表示，現任總統埃爾多安( Recep Tayyip Erdogan)在第二輪總統大選中得票率為52.1%，領先他的對手“民族聯盟”統一候選人克勒奇達爾奧盧(Kemal Kiliçdaroglu)。埃爾多安正朝向延長統治到2028年之路邁進。普京祝埃爾多安在第二輪選舉中獲勝。法國總統馬克龍祝好埃爾多安連選連任，並希望將來“共同應對挑戰”。

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法國總統馬克龍表示，我們會攜手為歐洲回歸和平；為歐洲大西洋、地中海聯盟共同努力。英國首相蘇納克在賀電中表示，“作為北約的盟友，我期待着繼續我們兩國之間的密切合作，無論是擴大貿易還是作為領導人應對的安全威脅。”

拜登表示祝賀，歐盟和北約也祝賀埃爾多安連選連任。

澤連斯基祝賀埃爾多安勝選，希望加強烏克蘭與土耳其之間的關係。

克勒奇達爾奧盧承認自己敗選。但他表示，“國家將會面臨的諸多艱難險阻，這讓我感到真的很悲哀。”

初步計票結果表明，埃爾多安的正義與發展黨及其盟友將在600個議會席位中繼續保持多數優勢。這樣一來，埃爾多安就可以宣稱自己勝選，才能避免妨礙國家有效運轉的分裂政府。

在2018年的上屆總統及議會選舉中，約有85%的選民進行了投票。自1983年以來，土耳其每次選舉（包括市長和市議會選舉）的投票率從未低於74%。

土耳其在許多政治學者眼中算不上一個純粹的民主國家，主要是因為總統行使了巨大權力，而且能對投票前的政治競爭環境產生巨大影響。