烏克蘭催要F16戰機 莫斯科警告歐美不要玩火

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天譴責歐美醞釀未來向烏克蘭軍援F16戰機，針對美國最近同意未來向烏克蘭交付F-16戰鬥機，拉夫羅夫警告西方正在 "玩火"，並對導致升級表示遺憾與不可接受。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天批評說，"毫無疑問這是在玩火。"拉夫羅夫接受俄羅斯國家電視台採訪，採訪他的記者帕維爾-紮魯賓在社交網絡上發表了採訪摘要。拉夫羅夫稱，"這是一個不可接受的升級"，是"美國，英國和他們在歐盟的衛星國"想要削弱俄羅斯的行為。

法新社說，在拉夫羅夫看來，通過向基輔提供現代武器，西方想要使俄羅斯遭受戰略失敗和肢解俄羅斯。這是俄羅斯領導人經常使用的言辭。

一年多來，基輔的支持者一直拒絕向烏克蘭軍隊提供戰鬥機，因為他們擔心戰爭衝突升級，但美國終於在5月19日開了綠燈，授權交付F-16戰鬥機，基輔一直孜孜不倦要求獲得F-16戰機。

這意味着西方對烏克蘭支持的一個重大轉折點，烏克蘭總統澤連斯基將這一決定描述為 "歷史性的"。

這些美國製造的F-16戰鬥機的交付時間表和數量都還沒有最後確定。烏克蘭飛行員必須首先接受幾個月的培訓，學習如何操作這些先進的飛機。

烏克蘭希望這些西方飛機能夠在空中對抗俄羅斯的力量，並對莫斯科部隊的後方進行打擊，而此時烏克蘭表示它正在完成重戰略大反攻的準備。

據美國總統拜登稱，澤連斯基向他明確保證，這些戰鬥機不會攻擊俄羅斯領土，法新社說這是西方國家向烏克蘭提供任何武器設備之前的一個必要條件。