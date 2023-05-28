烏克蘭遭到開戰以來最大無人機夜襲 烏俄在打無人機大戰

烏克蘭/俄羅斯/無人機

烏克蘭今天報告昨夜今晨挫敗了自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來對基輔及全國其他城市最大的無人機襲擊。俄羅斯軍隊發動的無人機進攻，在首都造成至少兩人死亡和三人受傷，其他地區的傷亡情況上不明了。軍事評論分析不排除俄羅斯軍隊在試探以及消耗烏克蘭防空系統軍力。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭軍事當局聲稱已經擊毀了俄羅斯軍隊對烏克蘭眾多城市發射的至少有54架攜炸彈自殺性無人機中的52架，包括基輔上空擊落的約40架。基輔在一個月內第十四次成為無人機與導彈襲擊目標，這是前所未有的一系列轟炸襲擊。

烏克蘭軍方報告說，"這是自俄羅斯入侵開始以來對首都進行的最大的無人機攻擊，此次襲擊分幾波進行，烏克蘭各地空中警報持續了五個多小時"。

烏克蘭官方報告說，"根據初步數據，基輔上空有40多架俄羅斯無人機被防空部隊擊毀"。

在這一階段，烏克蘭當局在基輔記錄了2人死亡和3人受傷。據地區政府稱，在俄羅斯無人機被摧毀後，Golosiïvskiï區的一棟七層樓建築被墜毀的無人機砸中，造成一人死亡，另一人受傷。據同一消息來源稱，一個倉庫區也發生了火災，火勢蔓延到1000平方米，現場有一人受傷。

在Solomianskiï區，基輔市長Vitali Klitschko在夜間宣布，"由於加油站附近的無人機碎片墜落，一名35歲的受傷婦女被送往醫院，一名41歲的男子死亡"。

基輔市長將這次最新的攻擊譴責為 "大規模"襲擊，無人機同時從幾個方向奔向基輔。該市長稱基輔今天應慶祝城市節日。"今天，敵人決定藉助他們致命的無人機攪黃首都居民的基輔日"。

據當局稱，這是自5月初以來俄羅斯對基輔的第14次無人機襲擊，其規模是幾個月來沒有見過的，而在今年年初，首都還相對不是攻擊目標。

烏克蘭空軍在電報群Telegram上說，在對烏克蘭全國範圍內進攻，俄軍創紀錄發動爆炸自殺性無人機數量：54架"。烏軍稱"摧毀了52架"。根據烏克蘭空軍的說法，俄羅斯的目標是 "烏克蘭中部地區，特別是基輔地區的軍事設施和關鍵基礎設施"。

據該報道，烏克蘭與俄羅斯正大打無人機戰爭。 烏克蘭開始用無人機襲擊俄羅斯的陣地和後方。最近幾周，俄羅斯領土也成為一些無人機襲擊的目標。而此時，基輔聲稱正在進行最後的準備工作，以發動戰略反攻，重新奪回被俄羅斯軍隊佔領的所有領土，包括被吞併的克里米亞。

最引人注目的攻擊發生在5月3日，當時兩架無人機在莫斯科克里姆林宮上空被擊落，克里姆林宮是普京總統的官邸和偶爾的工作場所。莫斯科指責基輔，而基輔否認有任何參與。

除了發生在俄羅斯首都中心地帶的這一事件外，一般都是與烏克蘭接壤的地區成為目標，因為俄羅斯軍隊在烏克蘭的上游開闢後勤供給線。而且這些無人機也可以打擊俄羅斯境內幾百公里的地方。例如，據俄羅斯州長米哈伊爾-維德尼科夫（Mikhail Vedernikov）說，上周六，兩架無人機襲擊了俄羅斯西部普斯科夫地區的一棟石油管道的建築物。

在秘密部門有消息來源的俄羅斯媒體Baza也報道了莫斯科西北部特維爾地區的另一個石油站遭到不明無人機襲擊。對此事件，在一份新聞稿中，地區政府只是提到 "一架無人機墜落"，沒有造成人員傷亡。

據法新社，雖然俄羅斯不厭其煩地指責基輔及其西方支持者是這些襲擊的幕後黑手，但烏克蘭均否認有任何參與。