無人機襲擊

烏擊落59 架無人機中 58 架 法國譴責俄羅斯

歐洲 – 烏克蘭28日表示，俄羅斯徹夜出動59架無人機展開攻擊，其中58架遭到烏克蘭防空部隊擊落，並表示這些無人機主要針對首都基輔發動攻擊。法新社報導，烏克蘭總參謀部在聲明中指出：“俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗制見證者（Shahed）攻擊無人機。”

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L’Ukraine affirme avoir détruit 58 drones russes sur 59 la nuit passée (Le 27 mai 2023)
L’Ukraine affirme avoir détruit 58 drones russes sur 59 la nuit passée (Le 27 mai 2023) © AFP
作者： 法廣
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聲明並表示，“根據最新資訊，59架無人機當中的58架遭到我們的防衛部門擊落”。法國周日強烈譴責針對基輔的襲擊，表示這是不能令人接受的。法方表示，這已構成戰爭罪，不能使其逍遙法外。法國外交部在一份公告中表示，“針對平民的攻擊（......）再次故意公然違反法律；違反國際人道主義法”。

烏克蘭空軍稍早曾表示，俄方出動創紀錄的54架無人機展開這一波攻擊。

基輔遭到自從俄羅斯去年2月全面入侵以來創紀錄數量的無人機攻擊後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日讚許防空部隊的表現。

俄羅斯從27日晚到28日晨一夜之間展開的無人機攻擊造成2人死亡、3人受傷。

在美國放行盟國對烏克蘭運交F-16戰鬥機後，莫斯科本月對基輔加強空襲，並且警告西方不要升高衝突。

澤連斯基28日上午告訴防空部隊：“每次你們擊落敵人的無人機和飛彈，就拯救了人命…你們是英雄！”

這是俄羅斯本月第14度對基輔進行無人機攻擊。

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