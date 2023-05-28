烏擊落59 架無人機中 58 架 法國譴責俄羅斯

無人機襲擊

歐洲 – 烏克蘭28日表示，俄羅斯徹夜出動59架無人機展開攻擊，其中58架遭到烏克蘭防空部隊擊落，並表示這些無人機主要針對首都基輔發動攻擊。法新社報導，烏克蘭總參謀部在聲明中指出：“俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗制見證者（Shahed）攻擊無人機。”

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聲明並表示，“根據最新資訊，59架無人機當中的58架遭到我們的防衛部門擊落”。法國周日強烈譴責針對基輔的襲擊，表示這是不能令人接受的。法方表示，這已構成戰爭罪，不能使其逍遙法外。法國外交部在一份公告中表示，“針對平民的攻擊（......）再次故意公然違反法律；違反國際人道主義法”。

烏克蘭空軍稍早曾表示，俄方出動創紀錄的54架無人機展開這一波攻擊。

基輔遭到自從俄羅斯去年2月全面入侵以來創紀錄數量的無人機攻擊後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日讚許防空部隊的表現。

俄羅斯從27日晚到28日晨一夜之間展開的無人機攻擊造成2人死亡、3人受傷。

在美國放行盟國對烏克蘭運交F-16戰鬥機後，莫斯科本月對基輔加強空襲，並且警告西方不要升高衝突。

澤連斯基28日上午告訴防空部隊：“每次你們擊落敵人的無人機和飛彈，就拯救了人命…你們是英雄！”

這是俄羅斯本月第14度對基輔進行無人機攻擊。