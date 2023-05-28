遭襲擊的別爾哥羅德城市居民去留兩難

邊境遭襲

歐洲 – 從今年5月22日開始，一個武裝組織從烏克蘭越境進入俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區發動襲擊，造成多人受傷。當地的民眾陷入了去留兩難的境地。Marina Saprykina 在猶豫了很久之後還是選擇留在這座城市。他告訴法新社記者，害怕也不解決問題。

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幾個邊境城鎮的居民已經逃離，軍隊和俄羅斯安全部隊表示，他們動用大炮擊退了襲擊者。這名女性表示，我們每天獲得的消息十分令人不安。這名34歲的銷售經理告訴記者，每天都可以聽到炮聲爆炸聲，我們心裡也很害怕，但沒有辦法。

法新社記者表示，從城市外表上看沒有驚慌的樣子，市中心也沒有部隊，也沒有加強警力。法國記者看到的反而是不慌不忙的樣子。市中心擠滿了圍觀者，他們在陽光明媚的景觀河岸和公園裡若無其事地漫步，湧入購物中心購物或在露台上曬太陽。

退休教師Rimma Malieva已經84歲高齡。她自己倒沒有什麼，只是為她養的狗感到擔心。每次天空中有軍用飛機時，狗就會大叫。她告訴記者，如果有爆炸上，狗就會到處亂跑，連它自己也不知道要往哪裡去。她還告訴記者，警報響的時候，狗更是害怕。

這名退休教師還告訴法國記者，我們每天生活在炮火轟轟響的環境里，我們又能改變什麼！但仔細觀察四周，法國記者也發現，牆上張貼着在烏克蘭戰場陣亡士兵的名單，名單被列在俄羅斯英雄一列。順着一個箭頭記者還可以發現指明防空洞的箭頭，這些細節充分體現了大眾生活在什麼環境里。牆上張貼的海報讓人們積極踴躍去參軍。

別爾哥羅德這個城市在二戰期間幾乎被炸為平地。記者也隨時可以看到每年 5 月 9 日慶祝戰勝納粹德國海報。

在別爾哥羅德生活了50年的 佳麗娜 Galina告訴記者，以往是一些小團體滲透到這裡。而5月22日是相當大的團體。她刻意輕描淡寫地說，反正把他們擊退了，沒什麼關係，就這樣吧！她告訴記者，她內心很平靜，對普京有信心。

前往別爾哥羅德採訪的法國記者表示，大多數接受採訪的人對普京是有信心的。一個41歲的瓦泥工表示，邊境的烏克蘭小縱隊就是想試探一下。他還表示，這是俄羅斯防禦出現的一個漏洞，漏洞補上了就好了。

他告訴法國記者，他毫無離開這座城市的意思。如果需要的話，他會勇敢地站出來保護自己的城市。