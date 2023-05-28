邊境遭襲

遭襲擊的別爾哥羅德城市居民去留兩難

歐洲 – 從今年5月22日開始，一個武裝組織從烏克蘭越境進入俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區發動襲擊，造成多人受傷。當地的民眾陷入了去留兩難的境地。Marina Saprykina 在猶豫了很久之後還是選擇留在這座城市。他告訴法新社記者，害怕也不解決問題。

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Members of Russian Volunteer Corps stand next to an armoured vehicle in this undated handout picture
Members of Russian Volunteer Corps stand next to an armoured vehicle in this undated handout picture © AFP
作者： 法廣
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幾個邊境城鎮的居民已經逃離，軍隊和俄羅斯安全部隊表示，他們動用大炮擊退了襲擊者。這名女性表示，我們每天獲得的消息十分令人不安。這名34歲的銷售經理告訴記者，每天都可以聽到炮聲爆炸聲，我們心裡也很害怕，但沒有辦法。

法新社記者表示，從城市外表上看沒有驚慌的樣子，市中心也沒有部隊，也沒有加強警力。法國記者看到的反而是不慌不忙的樣子。市中心擠滿了圍觀者，他們在陽光明媚的景觀河岸和公園裡若無其事地漫步，湧入購物中心購物或在露台上曬太陽。

退休教師Rimma Malieva已經84歲高齡。她自己倒沒有什麼，只是為她養的狗感到擔心。每次天空中有軍用飛機時，狗就會大叫。她告訴記者，如果有爆炸上，狗就會到處亂跑，連它自己也不知道要往哪裡去。她還告訴記者，警報響的時候，狗更是害怕。

這名退休教師還告訴法國記者，我們每天生活在炮火轟轟響的環境里，我們又能改變什麼！但仔細觀察四周，法國記者也發現，牆上張貼着在烏克蘭戰場陣亡士兵的名單，名單被列在俄羅斯英雄一列。順着一個箭頭記者還可以發現指明防空洞的箭頭，這些細節充分體現了大眾生活在什麼環境里。牆上張貼的海報讓人們積極踴躍去參軍。

別爾哥羅德這個城市在二戰期間幾乎被炸為平地。記者也隨時可以看到每年 5 月 9 日慶祝戰勝納粹德國海報。

在別爾哥羅德生活了50年的 佳麗娜 Galina告訴記者，以往是一些小團體滲透到這裡。而5月22日是相當大的團體。她刻意輕描淡寫地說，反正把他們擊退了，沒什麼關係，就這樣吧！她告訴記者，她內心很平靜，對普京有信心。

前往別爾哥羅德採訪的法國記者表示，大多數接受採訪的人對普京是有信心的。一個41歲的瓦泥工表示，邊境的烏克蘭小縱隊就是想試探一下。他還表示，這是俄羅斯防禦出現的一個漏洞，漏洞補上了就好了。

他告訴法國記者，他毫無離開這座城市的意思。如果需要的話，他會勇敢地站出來保護自己的城市。

 

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