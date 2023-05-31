普里戈津致函要求俄檢察官調查俄國防部高級官員的“罪行”

俄羅斯/政治/烏克蘭

據路透社報導，俄羅斯僱傭兵集團“瓦格納”創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）5月31日表示，他已致函要求檢察官調查俄羅斯國防部高級官員在烏克蘭戰爭之前或期間是否有任何“罪行”。普里戈津的請求是他迄今為止對俄總統普京的軍事高層，即俄國防部長紹伊古與俄武裝部隊總參謀長格拉西莫夫最公然的挑戰。

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現年61歲，有着“普京的廚師”之稱的瓦格納集團老闆在過去數周中多次對領導俄羅斯戰爭努力的紹伊古和格拉西莫夫加以抨擊，稱他們是叛徒。兩人都沒有對普里戈津的批評作出公開回應。

普里戈津周三表示：“今天，我已向俄羅斯聯邦偵查委員會和俄羅斯總檢察長辦公室發出信函，要求檢查國防部的許多高級官員在準備和進行特別軍事行動期間的犯罪事實。” 他補充說，“由於調查當局將處理此事，這些信件不會被公布”。俄羅斯國防部拒絕立即置評。

普里戈津是普京圈子裡在15個月的烏克蘭戰爭中獲得廣泛聲譽的最引人注目的成員。

普里戈津上周調侃說，他的綽號應該是“普京的屠夫”而不是“普京的廚師”。

普里戈津說，對普京的忠誠是他政治立場的一部分，他將其總結為：“我愛我的祖國，我為普京服務，紹伊古應該受到審判，我們將繼續戰鬥。”

在本周的聲明中，普里戈津說，他繼續向國家最高領導人通報問題，並抨擊克里姆林宮高級官員阻撓俄羅斯國營媒體對他本人和瓦格納集團的報道。

官員、外交官和分析人士告訴路透社，普里戈津沒有直接挑戰普京，而是扮演一個弄臣的角色，在那些對俄羅斯軍方的戰爭努力感到失望的人的贊同下行事。