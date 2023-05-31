歐洲議會議長：無人機襲擊莫斯科不影響歐盟對烏支持

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）5月31日在受訪時表示，在莫斯科指責基輔對俄羅斯首都的無人機襲擊負責的情況下，歐盟堅決支持烏克蘭。

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梅措拉周三在布魯塞爾歐洲議會接受德國之聲採訪時指出，“這不是兩個國家之間的衝突。這是一個國家入侵另一個國家並奪取其部分領土。”

當被問及她對歐盟援烏的武器有可能被用來打擊俄羅斯境內的目標的看法時，梅措拉重申，是俄羅斯進入了烏克蘭的領土。她說：“我認為任何提出這種說法的人都忘記了俄羅斯入侵烏克蘭的事實。”

這位馬耳他政治家的評論是在俄羅斯官員指責烏克蘭進行了數十次無人機襲擊，造成兩人受傷之後發表的。烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認對無人機襲擊負有直接責任，但預測會有更多的襲擊。

在過去的一個月里，基輔已經受到俄羅斯空襲的17次攻擊。在烏克蘭全國各地，在最近一波襲擊中，有4人死亡，數十人受傷。

鑒於這些事態發展，梅措拉強調，歐盟決心無論如何都要與基輔站在一起。她指出：“在俄羅斯離開烏克蘭之前，我們不會停止支持烏克蘭。”

本月早些時候，歐盟委員會公布了一項計畫，在未來一年內將歐盟的炮彈產量提高到100萬發，以供應給烏克蘭，這是推動增加成員國國防開支的更廣泛計畫的一部分。該倡議預計將使用多達5億歐元的歐盟公共資金。

當被問及歐盟公眾是否已就這一舉措進行了充分協商時，梅措拉談到，這筆開支是合理的。她說：“我們正在談論的是幫助一個為我們的基本價值觀和自由而戰的國家”。

據梅措拉說，歐盟成員國需要適應變化了的現實。她指出，“我們已經看到，在過去的幾年裡，國防開支減少了”，“而地緣安全形勢就是這樣”。