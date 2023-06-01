澤連斯基：不想遭到俄國蠶食的歐洲國家，都應該是歐盟和北約的正式成員

烏克蘭

烏克蘭總統㳯連斯基今天警告歐洲各國領袖，若他們在准許烏克蘭加入北大西洋公約組織之前表現出任何懷疑態度，將使俄羅斯有機可乘。澤連斯基在「歐洲政治共同體」於東歐國家摩爾多瓦召開的峰會上致詞時講的這番話。

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法新社報道，烏克蘭正在申請加入北約和歐洲聯盟（EU），鄰國摩爾多瓦也在申請加入歐盟。但由於俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰事持續，一些歐洲國家對於設下正式入會時間表抱有戒心。

不過，澤連斯基6月1日對與會40多位包括歐盟和北約成員國的領導人發表演說時警告，延後兩國入會決定將傷害西方的力量。

澤連斯基指出，如果烏克蘭和摩爾多瓦的北約和歐盟入會案沒有明確路徑，將危及俄羅斯鄰國白俄羅斯與喬治亞內部的親西方政治勢力。

他表示：「無論這些懷疑是與重大的安全步驟有關，或是關於我們的團結心，也可能是關於我們是否有能力應付當代挑戰，但一切懷疑都會帶來更多的不安全。」

北約昨天和今天也在挪威首都奧斯陸召開非正式外交部長會議，討論在7月北約峰會上可能給予烏克蘭何種程度的承諾或安全保證。

澤連斯基說：「我想在今夏的北約維爾紐斯峰會上強調，必須得到北約明確的加盟邀請，另外在加盟北約的進程中就必須有安全保證。」他還表示希望見到明確的加入歐盟邀請。

澤倫斯基提到：「最近有位中國記者問我：『為何要加入北約？』答案非常簡單：當缺乏安全保證，就保證一定會有戰爭。」

他說：「我們需要公正的和平。這就是為何任何一個與俄羅斯接壤的歐洲國家，如果它不想被俄國搶走的一塊領土，都應該是歐盟和北約的正式成員。」

「若非如此，只會有2種結果：要不是開戰，就是遭到俄羅斯蠶食。」