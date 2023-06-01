【視頻】歐元區通脹5月呈現走緩 但食品價格上漲仍然居高

法國，歐洲，通脹

5月份歐元區通脹率增速低於前幾個月，通脹走緩的情況在法國、德國和意大利等國尤為明顯，分析指主要原因是能源價格的大幅下降，但與此同時食品價格上漲仍然居高。

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據法國France24經濟新聞報道，法國5月消費通脹價格指數5月份為5.1%，低於4月份（近乎6%） , 這是一年多來的最低數值。德國也從四月份的超7%下降至6.1%。這是德國連續第三個月下降。意大利的通脹曲線下降速度沒有期望中的快，價格仍然居高，比一年前仍然增長了7.5%左右。但也開始向下走轉。

出現這一改變的原因有多方面的。主要是能源價格的急劇下降。以天然氣為例，去年8月受到烏克蘭戰爭影響，價格達到頂峰，一兆瓦時的天然氣價格高達300多歐元，現在已下降到了25歐元。低於了烏克蘭戰爭開始時的水平。

石油情況也是如此。布倫特原油在去年8月時價格超過了每桶120美元，現在下降了50美元。

其次是國際運費、即海上運輸的價格的下降。一個集裝箱從上海到阿姆斯特丹的價格已經從15000美元變成了目前的不到2000美元。

但這並不意味着消費者能夠感受到通脹的減弱。因為雖然能源價格總體上在下降，但食品價格仍在急劇上升。

5月份在法國食品價格上升了14%。雖然比4月份的15%的漲幅要小，但幅度仍然很大。

主要原因是法國今年頭幾個月乾旱缺水，主要年產品供應國的西班牙也經歷了類似乾旱天氣，影響到果蔬價格。

在經濟部的推動下，法國的反通脹努力使得一些超市的若干基本產品價格正在下調。同時經濟部長已呼籲生產商和經銷商重新就年度價格進行談判。通常雙方每年舉行一次年度價格談判，而現在經濟部長希望能進行第二次談判，以考慮到某些原材料價格已急劇下降。

據經濟部長勒梅爾表示，原材料價格下降必須在商店貨架上有所反映。主要生產商已承諾要重新與經銷商談判價格，但目前為止還沒有實施。他敦促主要生產商未來幾天內履行其承諾，否則就“將使用稅收措施來收回其從消費者身上賺取的利潤“

經濟分析預期，歐元區總體通脹曲線未來將繼續其下降趨勢，到今年年底，可能會回到通漲3%左右，但這並不意味着價格會下降。有些產品可能有可能再次價格上漲，特別是果蔬，

一年多來，歐洲央行已經提高了利率控制通脹，並可能在兩星期後的下一次會議上再次這樣做。但也可能是最後一次提高利率，因為隨着目前通膨和工資上漲速度放緩，歐洲人的購買力正在輕微下降。導致消費賀增長開始下降，這一趨勢在德國表現為轉向了技術性衰退，德國連續兩個月增長下降。法國目前還沒有出現這一情況，但也開始出現放緩的跡象。

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